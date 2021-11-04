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19 YERİNDEN BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLEN SEDA KURT'UN ANNESİ: UMUDUMUZU DA HER ŞEYİMİZİ DE KAYBETTİK - Son Dakika

19 YERİNDEN BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLEN SEDA KURT'UN ANNESİ: UMUDUMUZU DA HER ŞEYİMİZİ DE KAYBETTİK

04.11.2021 10:59
19 YERİNDEN BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLEN SEDA KURT'UN ANNESİ: UMUDUMUZU DA HER ŞEYİMİZİ DE KAYBETTİK

AVCILAR'da oturan Seda Kurt'un (41) birlikte yaşadığı resmi nikahsız eşi Ercan Akkaş (41) tarafından 19 yerinden bıçaklanarak öldürülmesinin üzerinden iki yıl geçerken, annesi Bedia Akar, "Umudumuzu da her şeyimizi de kaybettik" dedi.

AVCILAR'da oturan Seda Kurt'un (41) birlikte yaşadığı resmi nikahsız eşi Ercan Akkaş (41) tarafından 19 yerinden bıçaklanarak öldürülmesinin üzerinden iki yıl geçerken, annesi Bedia Akar, "Umudumuzu da her şeyimizi de kaybettik" dedi.

Anne Bedia Akar, kızı Seda Kurt'un 4 Kasım 2019 tarihinde öldürüldüğünü belirtirken, "2 yıl oldu. Seda elimizden uçtu. Çoluk çocuk herkes perişan, katil rahat. Bulunmadı, bulunamıyor, yakalanmıyor, çaresizlik, tükenmişlik. Umutların tükendiği yer. Umudumuzu da, her şeyimizi de kaybettik" dedi. Geçen her günde biraz daha tükendiklerini, umutlarını yitirdiklerini anlatan anne Bedia Akar, iki çocuk annesi kızını kaybetmenin acısını yaşadığını belirterek şöyle dedi:

"Ben çocuğumu kaybettim, o acıyı yaşıyorum. Katilin bulunması, yakalanması, cezasını çekmesi bizim acımızı hafifletmeyecek hiçbir şey geri getirmeyecek. Ama bir tesellimiz olacak. Kadınlar her gün katlediliyor, sıradanlaştı. Yargı sisteminden, erkek adaletinden, Emniyet'in zaafından bu katil yakalanmıyor, yargılanmıyor, ceza almıyor, rahat dolaşıyorsa hepsi aynı şey. Hiçbir ipucu yok. Sanki Avcılar'dan buharlaşıp uçtu. Nasıl çıktı, nereye gitti, nasıl kaçtı, neyle gitti, kim yardım etti ? Hiçbir ipucu yok, iki yıl acı içinde umutsuz çaresiz geçti. İlk başta yakalanır diye umudumuz vardı. Çocuğu büyüyor çiçek gibi."Üzerinde adliyeye giderken giydiği kızının mezar taşı ve fotoğrafının yanı sıra halen firari olan sanık Ercan Akkaş'ın nerede olduğunu soran tişörtü bulunan Bedia Akar, "Katil bulunup, benim için yeterli cezayı alıncaya kadar bu tişörtle dolaşacağım aldığı ceza yeterli olmaz, indirim alırsa bu tişört üzerimden ömür boyu çıkmayacak" ifadelerini kullandı.

Görüntü dökümü: ---------------------Anne Bedia Akar'ın konuşması

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 19 YERİNDEN BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLEN SEDA KURT'UN ANNESİ: UMUDUMUZU DA HER ŞEYİMİZİ DE KAYBETTİK - Son Dakika


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SON DAKİKA: 19 YERİNDEN BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLEN SEDA KURT'UN ANNESİ: UMUDUMUZU DA HER ŞEYİMİZİ DE KAYBETTİK - Son Dakika
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