Son Dakika Haberleri: 19 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalanacağını Anlayınca İntihar Etmek İstedi

19 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalanacağını Anlayınca İntihar Etmek İstedi

1 saat önce

Muş'ta PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda, 19 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalanacağını anlayınca intihar etmek isterken ikna edildi.

19 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalanacağını Anlayınca İntihar Etmek İstedi, System.String[]
Muş'ta PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda, 19 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalanacağını anlayınca intihar etmek isterken ikna edildi.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince operasyon yapıldığı belirtildi. 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün ve çeşitli suçlardan 16 yıl 26 gün olmak üzere 12 ayrı suçtan toplamda 19 yıl 2 ay 11 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan bir şahsın yakalanmasına yönelik ikametine operasyon yapıldı. Operasyonda, yakalanacağını anlayan şahıs, ikametinin çatısına çıkıp teslim olmak istemeyerek intihar etmek istedi. Emniyet görevlilerince yapılan başarılı çabalar sonucu şahıs ikna edilerek yakalandı.

Aynı operasyon kapsamında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan bir şahıs da yakalandı. Yakalanan 2 şahıs, yapılan işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - MUŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 05:34 Kaynak: İHA

Muş, 3. Sayfa
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