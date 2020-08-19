19 yıl hapis cezası bulunan zanlı, Antalya'da yakalandı - Son Dakika

19 yıl hapis cezası bulunan zanlı, Antalya'da yakalandı

Antalya'da, çeşitli suçlardan 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, yakalandı.

Antalya'da, çeşitli suçlardan 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, yakalandı. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda ekipler, değişik il ve ilçe mahkemelerince 18 dosyadan yakalama emri bulunan N.K'yi gözaltına aldı. Zanlı hakkında yapılan incelemede, birden fazla "silahla yağma, dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, özel belgede sahtecilik, başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama" suçlarından 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve kendisini istihbaratçı olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.K, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2020 12:51

Kaynak: AA

Son Dakika

ABD'li medya devi Bloomberg, Erdoğan'ın açıklayacağı müjdeyi duyurdu: Türkiye Karadeniz'de enerji kaynağı keşfetti

Ablası, 226 gündür kayıp olan Gülistan'la ilgili iki korkunç ihtimale dikkat çekti

Yasağı delip koronavirüs partisi yapan gençleri, polis termal kamerayla görüntüledi

Fenerbahçe, Galatasaray'ın eski oyuncusu Sinan Gümüş ile 3+1 yıllığına anlaştı

Türkiye'nin doğusuyla batısını bağlayacak Ankara-Niğde Otoyolu'nda Bakan Karaismailoğlu incelemede bulundu

9 gündür kayıp kişiyi arayan AFAD ekibi, toprağa gömülü cansız beden buldu

Vatandaşlar, meteor düşen alanda mıknatıslarla gök taşı aradı

Medipol Başakşehir'den ayrılan Eljero Elia, Utrecht'e transfer oldu

"Türkiye'ye gök taşı düştü" iddiasına uzman isim son noktayı koydu: Saklamaya gerek yok

Son Dakika: 18 yaşındaki genç kızı intihara sürükleyen uzman çavuş tutuklandı

Sergio Ramos'un 20 gün önce doğum yapan eşi, paylaştığı bikinili pozuyla şaşırttı

32 bin TL'lik altın çalan suç makinesi hırsız, kendisini yakalayan polisleri tebrik etti

Fenerbahçe'nin istediği Malang Sarr için Barcelona devreye girdi

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cuma günü hayallerimizi süsleyen bir müjdeyi milletimize vereceğiz

Karaman'da 65 yaş ve üstü ile 18 yaş ve altı vatandaşlara kısıtlama geldi