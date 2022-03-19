19 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
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19 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

19.03.2022 21:23
19 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Antalya'da 19 yıl 9 ay 5 gün hapis cezası ile aranan bir kişi yakalandı.

Antalya'da 19 yıl 9 ay 5 gün hapis cezası ile aranan bir kişi yakalandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince bugün yapılan çalışmada; "Hırsızlık, Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme, Yaralama ve Tehdit" suçların 19 yıl 9 ay 5 gün hapis cezası ile aranan H.A. isimli şahıs yakalandı.

Şahıs tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. - ANTALYA

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Cumhuriyet Başsavcılığı, Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 19 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı - Son Dakika


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