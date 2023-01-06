İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Bu çerçevede, hakkında konutta veya eklentilerinde yağma suçundan hakkında kesinleşmiş 19 yıl 1 ay 5 gün hapis cezasıyla yakalama kararı bulunan E.D.'nin merkez Karaçay Mahallesi'ndeki bir evde saklandığı bilgisine ulaşıldı. Yapılan fiziki takibin ardından, jandarma ekipleri adrese baskın düzenledi. İkamette yapılan aramada zanlı saklandığı çekyatın altında yakalandı. E.D. jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İHA

Osmaniye, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › 19 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, çekyat altında böyle yakalandı - Son Dakika

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