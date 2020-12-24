19 yıl önce işlenen cinayeti, 'mezarcı ekip' aydınlattı (2) - Son Dakika

19 yıl önce işlenen cinayeti, 'mezarcı ekip' aydınlattı (2)
24.12.2020 15:24
TUTUKLANDI Kocaeli'nin Derince ilçesinde, 19 yıl önce askerden dağıtım iznine gelen Kasım Aydın'ın (20) mesire alanında boğularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen H.İ., tutuklandı.
TUTUKLANDI
Kocaeli'nin Derince ilçesinde, 19 yıl önce askerden dağıtım iznine gelen Kasım Aydın'ın (20) mesire alanında boğularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen H.İ., tutuklandı.
Son Dakika Danny Rose, sabaha karşı yaptığı trafik kazası nedeniyle tutuklandı Mutasyonla boğuşan İngiltere, Türk tır şoförlerini konuşuyor: Kahvaltılarından ödün vermiyorlar Müge Anlı'da insanları dolandıran ve 'Enişte' olarak bilinen kişinin kadın olduğu ortaya çıktı Rusya'da yerel meclis toplantısında kriz: Sunumuza değil, dekoltenize dikkat ettim Boşanma davasına, aracına "Asıl evlenen evde kalır, boşanıyorum çok mutluyum" yazarak gitti Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini 200 baz puan artırarak yüzde 17'ye yükseltti CHP Hatay Milletvekili Topal, Meclis'e tabutla geldi: Gasilhanede vatandaşlarımız cenazelerini almak için sıra bekliyor Annesi, yakın arkadaşıyla kaçmıştı! Talihsiz genç konuştu: Uygunsuz fotoğrafları vardı