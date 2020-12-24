19 yıl önce işlenen cinayeti, 'mezarcı ekip' aydınlattı (2) - Son Dakika

19 yıl önce işlenen cinayeti, 'mezarcı ekip' aydınlattı (2)

24.12.2020 15:24
19 yıl önce işlenen cinayeti, 'mezarcı ekip' aydınlattı (2), System.String[]

TUTUKLANDI Kocaeli'nin Derince ilçesinde, 19 yıl önce askerden dağıtım iznine gelen Kasım Aydın'ın (20) mesire alanında boğularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen H.İ., tutuklandı.

TUTUKLANDI

Kocaeli'nin Derince ilçesinde, 19 yıl önce askerden dağıtım iznine gelen Kasım Aydın'ın (20) mesire alanında boğularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen H.İ., tutuklandı.


Kocaeli, Kasım, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 19 yıl önce işlenen cinayeti, 'mezarcı ekip' aydınlattı (2) - Son Dakika


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