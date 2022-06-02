19 yıl sonra aydınlatılan cinayetin sanıklarına ağırlaştırılmış müebbet istemi

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, 2001'de darbedildikten sonra boğularak öldürülen Kasım Aydın'ın (20), 19 yıl sonra yakalanan cinayet şüphelileri Hidayet İlkme ve Tamer Korkmaz için savcı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini talep etti.

Yenikent Mahallesi'ndeki bir parkta 30 Haziran 2001'de darbedildikten sonra boğularak öldürülmüş bir erkek cesedi bulundu. Öldürülen kişinin askerden dağıtım izni için gelen Kasım Aydın olduğu belirlenirken, cinayeti işleyenler ise tespit edilemedi. 2020'de dosyayı tekrar açan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, Aydın'ın o yıllarda arkadaşı olan Hidayet İlkme ve Tamer Korkmaz'ın cinayetin failleri olduğunu belirledi. Korkmaz'ın başka bir suçtan cezaevinde olduğu tespit edilirken, Hidayet İlkme ise 24 Aralık 2020'de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.