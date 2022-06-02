19 yıl sonra aydınlatılan cinayetin sanıklarına ağırlaştırılmış müebbet istemi - Son Dakika
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19 yıl sonra aydınlatılan cinayetin sanıklarına ağırlaştırılmış müebbet istemi

02.06.2022 16:11
19 yıl sonra aydınlatılan cinayetin sanıklarına ağırlaştırılmış müebbet istemi

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, 2001'de darbedildikten sonra boğularak öldürülen Kasım Aydın'ın (20), 19 yıl sonra yakalanan cinayet şüphelileri Hidayet İlkme ve Tamer Korkmaz için savcı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini talep etti.

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, 2001'de darbedildikten sonra boğularak öldürülen Kasım Aydın'ın (20), 19 yıl sonra yakalanan cinayet şüphelileri Hidayet İlkme ve Tamer Korkmaz için savcı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini talep etti.

Yenikent Mahallesi'ndeki bir parkta 30 Haziran 2001'de darbedildikten sonra boğularak öldürülmüş bir erkek cesedi bulundu. Öldürülen kişinin askerden dağıtım izni için gelen Kasım Aydın olduğu belirlenirken, cinayeti işleyenler ise tespit edilemedi. 2020'de dosyayı tekrar açan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, Aydın'ın o yıllarda arkadaşı olan Hidayet İlkme ve Tamer Korkmaz'ın cinayetin failleri olduğunu belirledi. Korkmaz'ın başka bir suçtan cezaevinde olduğu tespit edilirken, Hidayet İlkme ise 24 Aralık 2020'de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden davanın bugün görülen duruşmasına, tutuklu sanıklar katıldı. Duruşma savcısı mütalaasını açıkladı. Tanık ifadeleri, olay yeri tutanakları, bilirkişi ve Adli Tıp Kurumu raporları ile tüm dosya kapsamını birlikte değerlendiren savcı, sanıkların birlikte hareket ederek Kasım Aydın'ın başına demirle vurup yaraladıktan sonra boğarak öldürdüklerinin sabit olduğuna kanaat getirdi. Savcı, 2 sanığa da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini talep etti. Sanık avukatlarının mütalaaya karşı süre istemesi üzerine mahkeme heyeti duruşmayı 22 Haziran'a erteledi.

19 yıl sonra aydınlatılan cinayetin sanıklarına ağırlaştırılmış müebbet istemi
19 yıl sonra aydınlatılan cinayetin sanıklarına ağırlaştırılmış müebbet istemi
YORUMLAR
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21 yıl önce öldürülmüştü... Sanıklar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi 21 yıl önce öldürülmüştü... Sanıklar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi 21 yıl önce öldürülmüştü, sanıklar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi 21 yıl önce öldürülmüştü, sanıklar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi
Kaynak: DHA

Kocaeli, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 19 yıl sonra aydınlatılan cinayetin sanıklarına ağırlaştırılmış müebbet istemi - Son Dakika


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