19 yıl sonra desteksiz yürüyen Furkan, mutluluğunu güreş hakemliğiyle taçlandırdı

Erzurum'da 6 aylıkken geçirdiği ateşli hastalık sonucu yürüyemeyen ve hidroterapi egzersizleriyle (havuz tedavisi) 19 yıl sonra destek almadan ilk adımlarını atan 20 yaşındaki Furkan Altunışık, mutluluğunu engelli güreş hakemi olarak taçlandırdı.

Güreş hakemi Altunışık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 19 yıl sonra fizik tedavi ve hidroterapi egzersizleri sayesinde desteksiz adım atmaya başladığını söyledi.

Sporcu ailenin ferdi olduğunu ve iki ağabeyinin de güreş branşında milli sporcu olduğunu dile getiren Altunışık, yıllarca bu sporla iç içe olduğunu aktardı.

Güreş hakemi olma hayaliyle yaşadığını anlatan Altunışık, "Erzurum'da 7 ay önce açılan hakemlik kursuna katıldım, sonra sınav olduk ve hakem belgesi almaya hak kazandım. Şimdiye kadar güreş camiasında engelli hakem olmadı. Türkiye Güreş Federasyonun ilk bedensel engelli hakemi oldum." diye konuştu.

Hayali olimpiyat oyunlarında maç yönetmek

Furkan Altunışık, hakem olmadan önce ağabeylerinin güreş antrenmanlarını ve onlarla gittiği turnuvaları izlediğini belirterek, hakemlik kursunun açılmasına vesile olanlara ve kendini destekleyenlere teşekkür etti.

Yaşadığı gururu ve mutluluğu anlatan Altunışık, "Hayallerimi gerçekleştirdim, hedefim olimpiyatlarda maç yönetmek. Umarım yaptıklarım engellilere ve herkese örnek olur. 'Yapamaz' diyenlere inat Erzurum'da okullar arası il seçmelerinde güreş hakemliği yaparak maç yönetiyorum. Bu gururu Erzurum'a ve ülkeme kazandırdığım için kendimi çok şanslı hissediyorum." ifadelerini kullandı.

Erzurum Güreş İl Temsilcisi Battal Alpkılıç da Furkan Altunışık'a hakemlik görevinde başarı dileyerek, şunları kaydetti:

"Furkan hakem olarak ikinci maçına çıktı ve çok güzel maçlar yönetti. Türkiye genelinde cetvel hakemi az olduğundan Furkan bunu da iyi başarıyor. Furkan'ı Avrupa arenasında göreceğimize inanıyoruz. Desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın'a, Türkiye Güreş Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı İbrahim Cicioğlu'na ve diğer ilgililere teşekkür ediyoruz."