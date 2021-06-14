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19 yılda ulaşım ve iletişim altyapısına 1 trilyon 96 milyar yatırım - Son Dakika

19 yılda ulaşım ve iletişim altyapısına 1 trilyon 96 milyar yatırım

14.06.2021 19:30
19 yılda ulaşım ve iletişim altyapısına 1 trilyon 96 milyar yatırım, System.String[]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak 2003 yılından bu yana Türkiye'nin ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 1 trilyon 96 milyar lira yatırım yaptık.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak 2003 yılından bu yana Türkiye'nin ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 1 trilyon 96 milyar lira yatırım yaptık. Yaptığımız ve devam eden projelerimizin toplam nihai yatırım miktarı 1 trilyon 555 milyon TL'ye ulaşacak" dedi.

AK Parti Sakarya İl Başkanlığı ziyaretinde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2003 yılından bu yana Türkiye'nin ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 1 trilyon 96 milyar lira yatırım yaptıklarını açıkladı. Ulaşıma yapılan yatırımlar alakalı bilgiler veren Bakan Karaismailoğlu, devam eden projelerin toplam nihai miktarının ise 1 trilyon 555 milyon TL'ye ulaşacağını ifade etti. Ziyarette; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever ve belediye başkanları hazır bulundu.

Taş üstüne taş koymayanların, ettikleri boş laflar sizi aldatmasın

Bakan Karaismailoğlu, "Ülkemize ve Sakarya'ya yakışır hizmetlerimizin özveriyle, inançla sahiplenildiğini görmek bizi son derece gururlandırdı. Vatanımıza, toprağımıza, değerlerimize, inancımıza, kardeşliğimize hizmet etmek istiyorsak yüreğimizi ortaya koyarak çalışmaya devam edeceğiz. Sizlerin bu kudrete sahip olduğunuza yürekten inanıyorum. Yapmak, imar etmek, inşa etmek, hizmet etmek bizim işimiz. Taş üstüne taş koymayanların, ettikleri boş laflar sizi aldatmasın" dedi.

2003'ten beri ulaşım ve iletişim altyapısına 1 trilyon 96 milyar yatırım

2003 yılından beri Türkiye'nin ulaşım ve iletişim altyapısına yapılan yatırımı açıklayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Biz, insanı yaşat ki; devlet yaşasın anlayışının gereği olarak çok önemli atılımlar gerçekleştirdik. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak 2003 yılından bu yana Türkiye'nin ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 1 trilyon 96 milyar lira yatırım yaptık. Yaptığımız ve devam eden projelerimizin toplam nihai yatırım miktarı 1 trilyon 555 milyon TL'ye ulaşılacak. 19 yılda, 22 bin 100 kilometre yeni bölünmüş yol yaparak, bölünmüş yol ağımızı 28 bin 200 kilometreye çıkardık. Bin 714 kilometre olan otoyol ağımızı son 19 yılda, 3 bin 523 kilometreye yükselttik. 2023 ve sonrası hedeflerimizle, yapılacak 3 bin 726 kilometre ile birlikte 2035 yılında 8 bin 187 kilometre otoyol ağına ulaşacağız. Demiryollarında da ciddi atılımlar gerçekleştirdik. Hızlı Tren sistemi ile tanıştırdığımız ülkemizi, dünyada 8., Avrupa'da da 6. YHT işleticisi ülkesi yaptık. Hükümetlerimiz döneminde, bin 213 kilometrelik YHT hattı inşa ettik. Toplam demiryolu ağımızı, 12 bin 803 kilometreye çıkardık. 2023'e dek yapacağımız yatırımlarımızla birlikte, yatırım bütçemiz içerisinde demiryolu sektörünün payını yüzde 60'a, demiryolu ağımız ise 16 bin 675 kilometreye çıkacak" diye konuştu.

Havayolunu 'halkın yolu' yaptık.

127 ülkede 332 noktaya uçuş gerçekleştirildiğini aktaran Karaismailoğlu, "2003 yılında 2 merkezle 26 noktaya yapılan iç hat uçuşlarımızı, bugün 7 merkezden 56 noktaya ulaştırdık. Bugün 127 ülkede 332 noktaya uçuş gerçekleştiriyoruz. Tüm ülkemizde olduğu gibi Sakarya'da da çok önemli ulaşım ve haberleşme projeleri hayata geçirdik. 2003 yılından bu yana Sakarya'nın ulaşım ve iletişim altyapısına 22 milyar 655 milyon lira harcadık. Yakın bir zaman önce 7. kesimini de açtığımız Akyazı'dan başlayan Kuzey Marmara Otoyolu ile Sakarya'nın, ülkemizin en önemli sanayi ve ticaret merkezleri olan İstanbul ve Kocaeli ile olan bağlantısını yüksek standartlı yeni bir yolla güçlendirdik. Kınalı'dan Akyazı'ya kadar 400 kilometrelik İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'yı kuşatan kuzey Marmara otoyolumuzun tamamını hizmete aldık. Yatırım maliyeti 8,5 milyar dolar olan, içinde Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün de bulunduğu otoyolumuz, 'dile kolay' dünyanın en büyük otoyol projelerinden biri olarak dünya kara yolu tarihine altın harflerle yazıldı" şeklinde konuştu.

Projeler devam ediyor

Bakan Karaismailoğlu, "Bugün Sakarya da 2 milyar 69 milyon TL proje tutarıyla 6 karayolu projemizde devam ediyor. Yüksek Hızlı Tren Hattı ile Sakarya'yı, Ankara, Eskişehir, Bilecik ve İstanbul'a kapı komşusu yaptık. Sakarya'mızda bulunan Türkiye Raylı Sitem Araçları Anonim Şirketi yani TÜRASAŞ çatısı altında; TÜLOMSAŞ, TÜDEMSAŞ'ı ve yine Sakarya'daki TÜVASAŞ'ın güçlerini birleştirerek, şehrimizi milli demiryolu endüstrisinin kalbi haline getirdik. Sakarya'yı ulusal ve uluslararası deniz ticareti ve ihracatının merkezlerinden biri haline getiren Karasu Limanı'nı hayata geçirdik. Sakarya'da oluşturduğumuz 'enerji sahası'nın meyvelerini de toplamaya başladık. Sakarya gaz sahasında yapılan 135 milyar metreküplük yeni doğalgaz keşfimizi bir kez de sizlerle kutlamaktan son derece mutluyum. Başta Filyos limanımız ve Karasu limanız bu bölgenin kalkınmasına büyük katkı sağlayacak. Büyük ve güçlü Türkiye'ye, bir kez daha hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

AK Parti ziyaretinin ardından Ormanpark Fidan A.Ş. bünyesinde olan Bahçem açılış törenine de katılan Bakan Karaismailoğlu, daha sonrasında Ankara'ya doğru hareket etti. - SAKARYA

19 yılda ulaşım ve iletişim altyapısına 1 trilyon 96 milyar yatırım
19 yılda ulaşım ve iletişim altyapısına 1 trilyon 96 milyar yatırım
19 yılda ulaşım ve iletişim altyapısına 1 trilyon 96 milyar yatırım
19 yılda ulaşım ve iletişim altyapısına 1 trilyon 96 milyar yatırım
19 yılda ulaşım ve iletişim altyapısına 1 trilyon 96 milyar yatırım

Adil Karaismailoğlu, Sakarya, Türkiye, Yatırım, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika 19 yılda ulaşım ve iletişim altyapısına 1 trilyon 96 milyar yatırım - Son Dakika


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