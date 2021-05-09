(ORDU-ÖZEL)19 yıldır bana "Anne" demesini bekliyorum - Son Dakika

(ORDU-ÖZEL)19 yıldır bana "Anne" demesini bekliyorum

09.05.2021 09:54

(ORDU-ÖZEL)19 yıldır bana "Anne" demesini bekliyorum Benim anneler günüm kızımın "Anne" dediği gün olacak Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki Hanım Aksu, 19 yıl önce dünyaya getirdiği kas hastası kızına gözü gibi bakarken, her anneler gününde ise kızının "Anne" diyeceği günün...

(ORDU-ÖZEL)19 yıldır bana "Anne" demesini bekliyorum

Benim anneler günüm kızımın "Anne" dediği gün olacak

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki Hanım Aksu, 19 yıl önce dünyaya getirdiği kas hastası kızına gözü gibi bakarken, her anneler gününde ise kızının "Anne" diyeceği günün hayaliyle yaşıyor.

İlçenin Atatürk Mahallesi'nde yaşayan 6 çocuk annesi Hanım Aksu, en küçük kızı olan 19 yaşındaki Havvanur Aksu'nun kas hastası olması nedeniyle hayat mücadelesi veriyor. Eşi Mehmet Aksu ile birlikte kızları Havvanur Aksu'nun hastalığını birlikte göğüsleyen Hanım Aksu, çocuklarının bir gün "Anne" diyeceği günün özlemiyle yaşıyor. Özellikle her anneler gününde çocuklarının konuşup bir defa "Anne" demesini arzulayan 43 yıllık evli Hanım Aksu, hayatının son 19 yılını çocuğunun yanında geçiriyor.

Bir "Anne" demesiyle dünyalar benim olurdu

Kas hastası kızıyla yıllardır hayat mücadelesi vererek ömrünü çocuğuna adayan Hanım Aksu, "Benim 6 çocuğum var ve son çocuğumu Rabbim bana sınavım için verdi. Ben Havva ile 19 senedir evimin içerisinde analı kızlı mücadele veriyorum. Havva'mın yanından bir an olsun bile ayrılmadan yıllardır çocuğumda aynı evin içerisinde yaşıyor ve sadece onunla ilgileniyorum. Evimin içerisinde Havva'nın beni göreceği yerde yemeğimi yapıyor, daha sonra onunla konuşuyorum ve onun istedikleriyle ilgileniyorum. Kızım hem ilgi bekliyor hem de sevgi bekliyor. Zaten onunla günümü gün ediyorum. Onu bir bebek gibi seviyorum. Dışarıda insanlar annesine seslenirken, benimde kızımın bana 'Anne' deyişini beklerim. Tabi buda benim bir sınavım. Buda bana rabbimin bir hediyesidir. Havva'nın ablaları veya ağabeyleri geldiği zaman dünyalar onun oluyor. Eşim olmasaydı hiç yapamazdım. Eşim benim en büyük destekçim. Diğer çocuklarım anneler gününü kutladığı zaman Havva'nın da yüzü gülüp mutlu oluyor benimle beraber. Ama Havvanur'un bir anne demesiyle dünyalar benim olurdu" dedi.

"Eşimin hakkını asla ödeyemem"

Yaşadığı zorluklarla ve hayat mücadelesinde yanında olarak eşine hep destek çıktığını söyleyen Mehmet Aksu ise, "Eşime 19 yıldır dua ediyor ve bir anne olarak Allah ondan razı olsun diliyorum. Çünkü eşim hem başımızın tacı oldu hem de çocuğuma bıkmadan usanmadan annelik yapıyor. Ben eşim çocuğumun 'Anne' demesi hayalini kurarken, hep onun yanında olarak geçen sene ona anneler günü sürprizi yaptım. Çünkü eşimin hakkını asla ödeyemem" diye konuştu.

(ORDU-ÖZEL)19 yıldır bana Anne demesini bekliyorum
(ORDU-ÖZEL)19 yıldır bana Anne demesini bekliyorum
(ORDU-ÖZEL)19 yıldır bana Anne demesini bekliyorum
(ORDU-ÖZEL)19 yıldır bana Anne demesini bekliyorum
(ORDU-ÖZEL)19 yıldır bana Anne demesini bekliyorum
(ORDU-ÖZEL)19 yıldır bana Anne demesini bekliyorum
(ORDU-ÖZEL)19 yıldır bana Anne demesini bekliyorum
(ORDU-ÖZEL)19 yıldır bana Anne demesini bekliyorum
(ORDU-ÖZEL)19 yıldır bana Anne demesini bekliyorum
(ORDU-ÖZEL)19 yıldır bana Anne demesini bekliyorum

Anneler Günü, Mehmet Aksu, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel (ORDU-ÖZEL)19 yıldır bana 'Anne' demesini bekliyorum - Son Dakika


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