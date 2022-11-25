19 yıllık bebek cinayeti ihbarla aydınlatıldı! Anne ve baba gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

19 yıllık bebek cinayeti ihbarla aydınlatıldı! Anne ve baba gözaltına alındı

25.11.2022 10:51

Adıyaman'da 19 yıl önce gayrimeşru olarak dünyaya gelen bebeğin öz anne ve babası tarafından öldürüldüğü yıllar sonra belirlendi. 3 ay önce yapılan ihbar sonrası 8 kişi gözaltına alınırken anne ve baba bebeklerini öldürdüklerini itiraf etti.

Adıyaman'da akraba oldukları öğrenilen ve 19 yıl önce sevgili olan Z.Ö. ile A.Ö.'nün gayrimeşru bir bebekleri oldu. Özel bir hastanede dünyaya gelen kız bebeğin nüfus kaydı yapılmadı. Hastaneden çıktıktan sonra bebeği ne gören ne de duyan oldu.

İHBARLA BİRLİKTE ORTAYA ÇIKTI

Aile baskısı ile bebek, öz anne ve babası tarafından öldürülerek gömüldü. Z.Ö. ile A.Ö. daha sonra evlenerek 3 çocuk sahibi oldu. Yaklaşık 19 yıl gizlenen cinayet, bir kişinin Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne yaptığı ihbar ile ortaya çıktı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 3 ay ihbar konusunu araştırdı. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma çerçevesinde polis ekipleri, öldürüldüğü iddia edilen bebeğin öz annesi Z.Ö., babası A.Ö. ile birlikte olaydan bilgileri olduğu düşünülen A.Ö., F.Ö., A.Ö., H.Ö., H.Ö. ve Y.Ö., olmak üzere toplam 8 kişiyi gözaltına aldı.

19 yıllık bebek cinayeti aydınlatıldı

İTİRAF ETTİLER

Cinayet Büro Amirliği tarafından emniyette sorguya çekilen şahıslardan Z.Ö. ve babası A.Ö.'nün sessiz kaldıkları belirtilirken, çiftin yakınlarının ise cinayeti itiraf ettikleri öğrenildi.

BEBEĞİN CANSIZ BEDENİ ARANIYOR

Emniyette işlemleri tamamlanan 8 şahıs, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde alınan sağlık raporlarının ardından Adıyaman Adliyesine sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, adliye ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Öte yandan polis ekipleri, gömülen bebeğin cansız bedeninin bulunması için çalışmalarına devam ediyor.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Adıyaman'da 19 yıl önce bebeğin doğumdan sonra kaybolmasına ilişkin 8 kişi gözaltına alındı Adıyaman'da 19 yıl önce bebeğin doğumdan sonra kaybolmasına ilişkin 8 kişi gözaltına alındı 19 Yıllık bebek cinayeti aydınlatıldı 19 Yıllık bebek cinayeti aydınlatıldı

Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 19 yıllık bebek cinayeti ihbarla aydınlatıldı! Anne ve baba gözaltına alındı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:13 Eski Fenerbahçeli Kim Min-Jae için İngiltere devi serveti gözden çıkardı
11:05 CHP'li isimden asgari ücret çıkışı! Konuşulanların hayli üstünde bir rakam verdi
10:57 Fatih Terim, 91 yaşındaki annesi Nuriye Terim'i kaybetti
10:54 Konya'daki köpek katliamıyla ilgili Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan iki cümlelik açıklama: Hassasiyetle takip edeceğiz
10:46 Gram altın güne yatay seyirle başladı! Analistler yatırımcıları uyardı
10:36 Tamer Karadağlı yeni dizisinde özel hareket polisini canlandıracak
10:29 25 kişinin hayatını kaybettiği tren kazası davasında tutuklu yargılanan tek sanık tahliye edildi
10:28 TSK hakkındaki kimyasal silah iddiasının ardından tutuklanan Şebnem Korur Fincancı için istenen ceza belli oldu
10:27 15 yaşındaki lise öğrencisi Helin'in ilk kitabı yayınlandı
09:59 19 yıllık bebek cinayeti ihbarla aydınlatıldı! Anne ve baba gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2022 11:21:30. #1.12#
SON DAKİKA: 19 yıllık bebek cinayeti ihbarla aydınlatıldı! Anne ve baba gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement