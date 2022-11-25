19 yıllık bebek cinayeti ihbarla aydınlatıldı! Anne ve baba gözaltına alındı

Adıyaman'da akraba oldukları öğrenilen ve 19 yıl önce sevgili olan Z.Ö. ile A.Ö.'nün gayrimeşru bir bebekleri oldu. Özel bir hastanede dünyaya gelen kız bebeğin nüfus kaydı yapılmadı. Hastaneden çıktıktan sonra bebeği ne gören ne de duyan oldu.

İHBARLA BİRLİKTE ORTAYA ÇIKTI

Aile baskısı ile bebek, öz anne ve babası tarafından öldürülerek gömüldü. Z.Ö. ile A.Ö. daha sonra evlenerek 3 çocuk sahibi oldu. Yaklaşık 19 yıl gizlenen cinayet, bir kişinin Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne yaptığı ihbar ile ortaya çıktı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 3 ay ihbar konusunu araştırdı. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma çerçevesinde polis ekipleri, öldürüldüğü iddia edilen bebeğin öz annesi Z.Ö., babası A.Ö. ile birlikte olaydan bilgileri olduğu düşünülen A.Ö., F.Ö., A.Ö., H.Ö., H.Ö. ve Y.Ö., olmak üzere toplam 8 kişiyi gözaltına aldı.

İTİRAF ETTİLER

Cinayet Büro Amirliği tarafından emniyette sorguya çekilen şahıslardan Z.Ö. ve babası A.Ö.'nün sessiz kaldıkları belirtilirken, çiftin yakınlarının ise cinayeti itiraf ettikleri öğrenildi.

BEBEĞİN CANSIZ BEDENİ ARANIYOR

Emniyette işlemleri tamamlanan 8 şahıs, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde alınan sağlık raporlarının ardından Adıyaman Adliyesine sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, adliye ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Öte yandan polis ekipleri, gömülen bebeğin cansız bedeninin bulunması için çalışmalarına devam ediyor.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.