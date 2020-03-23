19 yıllık Güngören stadı Millet Bahçesi yapılmak üzere yıkıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 19 yıllık Güngören stadı Millet Bahçesi yapılmak üzere yıkıldı - Son Dakika

19 yıllık Güngören stadı Millet Bahçesi yapılmak üzere yıkıldı

13 dakika önce

Güngören 15 Temmuz Şehitleri Tesisleri Yahya Baş Stadyumu'nun yıkımı, Millet Bahçesi yapılmak üzere gerçekleştirildi.

19 yıllık Güngören stadı Millet Bahçesi yapılmak üzere yıkıldı, System.String[]

Güngören 15 Temmuz Şehitleri Tesisleri Yahya Baş Stadyumu'nun yıkımı, Millet Bahçesi yapılmak üzere gerçekleştirildi. Tribünlerin bir anda çökmesi ise cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

15 Temmuz Şehitleri Tesisleri Yahya Baş Stadyumunu yıkımı için Güngören Belediyesi ekipleri, aylar öncesinden boşaltılma çalışmalarına başlamıştı. Yıkım çalışmaları tamamlanan stat dün yıkıldı. Stadın bulunduğu alana Millet Bahçesi yapılacağı öğrenildi. Yıkılma anında tribünlerin bir anda çökme anı çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde tribünlerin bir anda tozlar arasında çöktüğü görüldü. - İSTANBUL

Millet Bahçeleri, Güngören, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 09:33 Kaynak: İHA

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