19 yıllık Güngören stadı Millet Bahçesi yapılmak üzere yıkıldı - Son Dakika
Son Dakika Yerel 19 yıllık Güngören stadı Millet Bahçesi yapılmak üzere yıkıldı - Son Dakika

19 yıllık Güngören stadı Millet Bahçesi yapılmak üzere yıkıldı

6 saat önce

19 yıllık Güngören stadı Millet Bahçesi yapılmak üzere yıkıldı -Tribünlerin bir anda çökmesi cep telefonu kamerasına yansıdı Güngören 15 Temmuz Şehitleri Tesisleri Yahya Baş Stadyumu, Millet Bahçesi yapılmak yıkımı gerçekleştirildi.

19 yıllık Güngören stadı Millet Bahçesi yapılmak üzere yıkıldı

-Tribünlerin bir anda çökmesi cep telefonu kamerasına yansıdı

İSTANBUL - Güngören 15 Temmuz Şehitleri Tesisleri Yahya Baş Stadyumu, Millet Bahçesi yapılmak yıkımı gerçekleştirildi. Tribünlerin bir anda çökmesi ise cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

15 Temmuz Şehitleri Tesisleri Yahya Baş Stadyumunu yıkımı için Güngören Belediyesi ekipleri, aylar öncesinden boşaltılma çalışmalarına başlamıştı. Yıkım çalışmaları tamamlanan stat dün yıkıldı. Stadın bulunduğu alana Millet Bahçesi yapılacağı öğrenildi. Yıkılma anında tribünlerin bir anda çökme anı çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde tribünlerin bir anda tozlar arasında çöktüğü görüldü.

19 yıllık Güngören stadı Millet Bahçesi yapılmak üzere yıkıldı

Millet Bahçeleri, Güngören, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 10:12 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kız kardeşini kaybeden Kılıçdaroğlu'nu arayarak taziyelerini iletti
Doç. Dr. Şener: Koronavirüse karşı cep telefonu kulaklıkla kullanılmalı Son Dakika: Kredi borçlarını erteleyen banka sayısı 7 oldu! İşte erteleme kararı alan bankalar Bir kentimizde uyarıları dikkate alan yok! Cadde ve sokaklar dolup taştı
3 yaşındaki çocuğa aracıyla çarparak ölümüne sebep olan sürücüye verilen para cezası, aileyi isyan ettirdi 3 yaşındaki çocuğa aracıyla çarparak ölümüne sebep olan sürücüye verilen para cezası, aileyi isyan ettirdi         
09:46
Fenerbahçe Beko İdari Menajeri Cenk Renda: Yüzde 1 milyon koronayım Fenerbahçe Beko İdari Menajeri Cenk Renda: Yüzde 1 milyon koronayım         
09:35
Koronavirüs anne sütüne bulaşıyor mu? Uzman doktor yanıtladı Koronavirüs anne sütüne bulaşıyor mu? Uzman doktor yanıtladı         
09:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi; 2 milyon kitin Türkiye'ye getirilme süreci hızlandırıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi; 2 milyon kitin Türkiye'ye getirilme süreci hızlandırıldı         
09:23
Kimsenin uyarıları dikkate aldığı yok! Koronavirüse rağmen toplanıp asker uğurladılar Kimsenin uyarıları dikkate aldığı yok! Koronavirüse rağmen toplanıp asker uğurladılar         
09:05
Koronavirüs sebebiyle yapılan 'Evde Kalın' çağrısına uymayan gençler, ormanda güreş yaptı Koronavirüs sebebiyle yapılan 'Evde Kalın' çağrısına uymayan gençler, ormanda güreş yaptı         
09:00
Koronavirüs nedeniyle NBA'in zararı 1 milyar dolara ulaştı Koronavirüs nedeniyle NBA'in zararı 1 milyar dolara ulaştı         
07:43
Eski Malezya Başbakanı Mahathir'in Kovid-19 testi negatif çıktı Eski Malezya Başbakanı Mahathir'in Kovid-19 testi negatif çıktı         
06:26
Koronavirüs salgınının son bulması için yatsı ezanı sonra camilerde dua edilecek Koronavirüs salgınının son bulması için yatsı ezanı sonra camilerde dua edilecek         
00:08
Mısırlı General koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Mısırlı General koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
23:53
Fransa'da koronavirüs salgını sebebiyle ölenlerin sayısı 674'e yükseldi Fransa'da koronavirüs salgını sebebiyle ölenlerin sayısı 674'e yükseldi         
23:00
Son dakika: Türkiye'de bugüne kadar toplam 20 bin 345 koronavirüs testi yapıldı Son dakika: Türkiye'de bugüne kadar toplam 20 bin 345 koronavirüs testi yapıldı         
22:18
Falcao: Beni Arda Turan ikna etti Falcao: Beni Arda Turan ikna etti         
21:40
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında bankalar 12:00 ile 17:00 arasında hizmet verecek Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında bankalar 12:00 ile 17:00 arasında hizmet verecek         
21:35
Son Dakika: Almanya Başbakanı Angela Merkel, doktorunda koronavirüs çıkması üzerine kendisini karantinaya aldı Son Dakika: Almanya Başbakanı Angela Merkel, doktorunda koronavirüs çıkması üzerine kendisini karantinaya aldı         
20:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2020 16:45:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 19 yıllık Güngören stadı Millet Bahçesi yapılmak üzere yıkıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]