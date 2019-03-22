Son Dakika Haberleri: 19. Yüzyıl Sarayında Bir Valide Sultan Bezm-i Alem"

19. Yüzyıl Sarayında Bir Valide Sultan Bezm-i Alem"

1 saat önce

Milli Saraylar Yayınları, arşiv belgeleri ve döneme ait kroniklere dayanılarak hazırlanan "19. Yüzyıl Sarayında Bir Valide Sultan Bezm-i Alem" kitabını okuyucuyla buluşturdu.

19. Yüzyıl Sarayında Bir Valide Sultan Bezm-i Alem
Milli Saraylar Yayınları, arşiv belgeleri ve döneme ait kroniklere dayanılarak hazırlanan "19. Yüzyıl Sarayında Bir Valide Sultan Bezm-i Alem" kitabını okuyucuyla buluşturdu.

Alanında önemli bir başvuru kaynağı olması planlanan çalışma, Milli Saraylar araştırmacılarından Dr. İlona Baytar tarafından hazırlandı. 16. yüzyılda kurumsal olarak gelişen ve 19. yüzyılın değişimleriyle evrilen valide sultanlık kavramı üzerinden Bezm-i Alem Valide Sultan'ın hayat öyküsünü konu alan biyografik çalışma, araştırmacıların ve tarih meraklılarının istifadesine sunuldu.

Sultan II. Mahmud'un eşi, Sultan Abdülmecid'in annesi olarak tarihe geçen Bezm-i Alem Valide Sultan'ın gerçek kimliğine dair kaynaklarda çok fazla bilgi yer almazken yaşama bakışı, zevkleri, özlemleri, umutları ve hayal kırıklıkları yayında ele alındı.

Eser, Bezm-i Alem Valide Sultan'ın henüz gençken Topkapı Sarayı Haremi'nin koridorlarında başlayan öyküsünü, güçlü bir valide sultanın nasıl yetiştiğini ve oluştuğunu okuyucuya anlatıyor.

Bezm-i Alem Valide Sultan, güçlü bir valide sultan profiline sahip olmasının yanında koruyucu ve kollayıcı bir anne olarak dikkati çekerken oğluyla arasındaki yazışmalardan örnekler de kitapta yer alıyor.

Oğluna poğaça yaptırıp gönderen, "Deryada fazla kalma" diyerek üşütmemesini isteyen mektuplar kaleme alan Bezm-i Alem Valide Sultan, 1853'te yaşama veda etti.

Kitap, arkasında çok sayıda vakıf eseri bırakan Bezm-i Alem Valide Sultan'ın öyküsünün yanı sıra bir döneme de ışık tutmayı amaçlıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 01:31 Kaynak: AA

Saraylar, Güncel
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