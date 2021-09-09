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1900'lerden kalma aşı vesikası tarihi tekerrürleri gözler önüne seriyor - Son Dakika

1900'lerden kalma aşı vesikası tarihi tekerrürleri gözler önüne seriyor

09.09.2021 12:13

1900'lerden kalma aşı vesikası tarihi tekerrürleri gözler önüne seriyor -Tarihi tekerrür, 1906'dan kalan hatıra aşı vesikası Korona virüs ile birlikte insanların hayatına karantina, pandemi ve aşılama gibi terimler girdi.

1900'lerden kalma aşı vesikası tarihi tekerrürleri gözler önüne seriyor

-Tarihi tekerrür, 1906'dan kalan hatıra aşı vesikası

İSTANBUL - Korona virüs ile birlikte insanların hayatına karantina, pandemi ve aşılama gibi terimler girdi. Aşılama ve aşı kartı gibi terimler de salgın sürecinde en çok konuşulan terimlerin başında gelirken, 1900'lerde Osmanlı döneminden günümüze gelen çiçek aşısı vesikası tarihin tekerrür ettiğinin en büyük göstergesi oldu. Kadıköy'de bir sahafta bulunan tarihi aşı vesikası tarihin tekerrürünü gözler önüne serdi.

Korona virüsle mücadele için aşılamanın öneminin vurgulandığı günümüzde aşı olan vatandaşlara verilen aşı kartının bir benzerinin 1900'lerde de verildiğinin ortaya çıkması tarihin tekerrür ettiğini gösterdi. 1906 yılında çiçek aşısının 3. dozunu olan boyacı Nikola'nın oğlu Konstantin isimli Osmanlı vatandaşına verilen aşı vesikası tarihin farklı zamanlarında benzer salgınların yaşandığı ve aşılamada aynı önlemlerin alındığını gözler önüne serdi.

Vesikanın sahibi olan ve Kadıköy'de sahaflık yapan Bahtiyar İstekli, "Bu aşı belgesi uzun zamandır bende bir kenarda duruyordu. Bizim tarihimizde çok yoğun olarak pandemik hastalıklar görülmüştür. Bunlarla ilgili çeşitli tedbirler alınmıştır, aşılama da bunlardan birisidir. Bu elimde bulunan bu belge çiçek açısından sonra verilmiş bir belge olup 1906 tarihlidir. İstanbul'da yaşayan boyacı Nikola'nın oğlu Konstantin'in verilmiş ve yaptırdığı 3. dozu gösteren bir aşı belgesidir. O dönemde Osmanlı'da nüfus çok önemli. İmparatorluğun nüfusu Avrupa ve Rusya ile kıyaslandığı zaman oldukça düşük seviyededir bu sebeple nüfusunu korumak ve geliştirmek için imparatorluk çeşitli tedbirler almıştır bu tedbirlerin başında da pandemik hastalıklara karşı aşılama gelmektedir" dedi.

1900'lerden kalma aşı vesikası tarihi tekerrürleri gözler önüne seriyor
1900'lerden kalma aşı vesikası tarihi tekerrürleri gözler önüne seriyor
1900'lerden kalma aşı vesikası tarihi tekerrürleri gözler önüne seriyor
1900'lerden kalma aşı vesikası tarihi tekerrürleri gözler önüne seriyor

COVIRAN Bereket, Koronavirüs, İstanbul, Osmanlı, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat 1900'lerden kalma aşı vesikası tarihi tekerrürleri gözler önüne seriyor - Son Dakika


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