1900 rakımlı arazide 15 kiloluk mantar buldu - Son Dakika
Üye Girişi

1900 rakımlı arazide 15 kiloluk mantar buldu

06.07.2022 11:15
1900 rakımlı arazide 15 kiloluk mantar buldu

SİVAS'ın Ulaş ilçesinde Turan Adıgüzel (66), doğada ATV ile gezinti yaparken çıktığı 1900 rakımlı bölgede 15 kilogram ağırlığında dev mantar buldu.

SİVAS'ın Ulaş ilçesinde Turan Adıgüzel (66), doğada ATV ile gezinti yaparken çıktığı 1900 rakımlı bölgede 15 kilogram ağırlığında dev mantar buldu.

İlçeye bağlı Hacımirza köyünde yaşayan ve sık sık ATV aracı ile gezen Turan Adıgüzel, 1900 metre yükseklikteki 'Tekirin üstü' mevkisinde büyük mantarlar fark etti. Bulduklarından bir kısmını köye getiren Adıgüzel, en büyüğünü tarttığında 15 kilogram olduğunu belirledi. Mantarı sabah saatlerinde bulduğunu söyleyen Adıgüzel, "Bunu çok yükseklerde ve çalıların içerisinde buldum. Çok değerli bir mantar. Yüksekte bunun yanında bir kaç tane daha benzer büyüklükte vardı ama ağırlık olacağı için getiremedim" dedi.


YORUMLAR
500
15 öğrenciden 15 resimle 15 Temmuz sergisi 15 öğrenciden 15 resimle 15 Temmuz sergisi Üç bin rakımlı Çalyan Gölü çevresinde doğa yürüyüşü yapıldı Üç bin rakımlı Çalyan Gölü çevresinde doğa yürüyüşü yapıldı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 1900 rakımlı arazide 15 kiloluk mantar buldu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:22 Gram altının fiyatı 980 lira seviyesinden işlem görüyor
11:19 Brezilyalı model Rusya'nın füze saldırısında öldürüldü! Ukrayna için savaşıyordu
11:09 Hacettepe'nin mezuniyet töreninde dekan tarafından sözü kesilen genç doktora destek yağdı! Dekana büyük tepki gösterildi
11:03 ABD Dedeağaç'a 2 bin 500'den fazla askeri araç ile teçhizat indirdi! "Rusya'ya değil Türkiye'ye karşı"
11:01 17 lirayı aşan doların yükselişi sürüyor! 17,18 dolar/TL seviyesine yükseldi
10:54 Dalgalar arasında kaybolan İsmail'in cansız bedeni, kaybolduğu yerin 5 metre ilerisinde ortaya çıktı
10:45 Fırlatılan bardak bir adamı kör etti! Yakalanan şüpheli ifadesiyle şaşkına çevirdi
10:38 Koronavirüs, maymun çiçeği derken gündem yine kuş gribi! Fokların ölümüne de sebep olan grip, panik yarattı
10:27 İYİ Partili Aydın: İktidar saltanat sürerken milyonları sefalete mahkum etti! Erdoğan bugün istifa etse Türkiye travmadan kurtulur
10:22 İkinci çocuğuna hamile olan Fahriye Evcen'in karnı belli olmaya başladı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2022 11:29:59. #1.12#
SON DAKİKA: 1900 rakımlı arazide 15 kiloluk mantar buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement