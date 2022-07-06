1900 RAKIMLI ARAZİDE 15 KİLOLUK MANTAR BULDU - Son Dakika
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1900 RAKIMLI ARAZİDE 15 KİLOLUK MANTAR BULDU

06.07.2022 13:06

SİVAS'ın Ulaş ilçesinde Turan Adıgüzel (66), doğada ATV ile gezinti yaparken çıktığı 1900 rakımlı bölgede 15 kilogram ağırlığında dev mantar buldu.

SİVAS'ın Ulaş ilçesinde Turan Adıgüzel (66), doğada ATV ile gezinti yaparken çıktığı 1900 rakımlı bölgede 15 kilogram ağırlığında dev mantar buldu.

İlçeye bağlı Hacımirza köyünde yaşayan ve sık sık ATV aracı ile gezen Turan Adıgüzel, 1900 metre yükseklikteki 'Tekirin üstü' mevkisinde büyük mantarlar fark etti. Bulduklarından bir kısmını köye getiren Adıgüzel, en büyüğünü tarttığında 15 kilogram olduğunu belirledi. Mantarı sabah saatlerinde bulduğunu söyleyen Adıgüzel, "Bunu çok yükseklerde ve çalıların içerisinde buldum. Çok değerli bir mantar. Yüksekte bunun yanında bir kaç tane daha benzer büyüklükte vardı ama ağırlık olacağı için getiremedim" dedi.

YORUMLAR
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1900 rakımlı arazide 15 kiloluk mantar buldu 1900 rakımlı arazide 15 kiloluk mantar buldu Üç bin rakımlı Çalyan Gölü çevresinde doğa yürüyüşü yapıldı Üç bin rakımlı Çalyan Gölü çevresinde doğa yürüyüşü yapıldı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 1900 RAKIMLI ARAZİDE 15 KİLOLUK MANTAR BULDU - Son Dakika

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SON DAKİKA: 1900 RAKIMLI ARAZİDE 15 KİLOLUK MANTAR BULDU - Son Dakika
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