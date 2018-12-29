Son Dakika Haberleri: 1903 Karakartallar Derneği, GATA'da Tedavi Gören Gazileri Ziyaret Etti

1903 Karakartallar Derneği, GATA'da Tedavi Gören Gazileri Ziyaret Etti

8 dakika önce

- 1903 Karakartallar Derneği Ziyaretten detaylar Gazilere hediyeler verilmesi ANKARA - 1903 Karakartallar Derneği organizasyonu ve Beşiktaş JK'nın katkılarıyla GATA'da tedavi gören gazileri ziyaret edildi.

1903 Karakartallar Derneği, GATA'da Tedavi Gören Gazileri Ziyaret Etti, System.String[]
- 1903 Karakartallar Derneği
Ziyaretten detaylar
Gazilere hediyeler verilmesi ANKARA - 1903 Karakartallar Derneği organizasyonu ve Beşiktaş JK'nın katkılarıyla GATA'da tedavi gören gazileri ziyaret edildi. Ziyarette gazilere drernek başkanı Cengiz Sarıkaya tarafından hediyeler takdim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 05:31 Kaynak: AA

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