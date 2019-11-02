1907 Fenerbahçe: 66 - Beşiktaş: 58
6 saat önce
Fatih Spor Kompleksi'nde oynanan maçın 1. periyodunu Beşiktaş 19-15 önde geçmesine rağmen Fenerbahçe, ilk yarı sonunda 32-30 ile üstünlüğü lehine çevirdi.
Fatih Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kompleksi'nde oynanan maçın 1. periyodunu Beşiktaş 19-15 önde geçmesine rağmen Fenerbahçe, ilk yarı sonunda 32-30 ile üstünlüğü lehine çevirdi.
Maçın 3. çeyreğini de 48-46 önde geçen sarı-lacivertli ekip, karşılaşmayı 66-58 kazandı.
Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 01:06
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