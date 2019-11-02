Son Dakika Haberleri: 1907 Fenerbahçe: 66 - Beşiktaş: 58
Son Dakika Spor 1907 Fenerbahçe: 66 - Beşiktaş: 58

1907 Fenerbahçe: 66 - Beşiktaş: 58

6 saat önce

Fatih Spor Kompleksi'nde oynanan maçın 1. periyodunu Beşiktaş 19-15 önde geçmesine rağmen Fenerbahçe, ilk yarı sonunda 32-30 ile üstünlüğü lehine çevirdi.

1907 Fenerbahçe: 66 - Beşiktaş: 58, System.String[]

Fatih Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kompleksi'nde oynanan maçın 1. periyodunu Beşiktaş 19-15 önde geçmesine rağmen Fenerbahçe, ilk yarı sonunda 32-30 ile üstünlüğü lehine çevirdi.


Maçın 3. çeyreğini de 48-46 önde geçen sarı-lacivertli ekip, karşılaşmayı 66-58 kazandı.

Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 01:06 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe Beko evinde Zalgiris'e 79-76 yenildi
Fatih Terim'den flaş Falcao açıklaması: 10 gün daha yok Babel gol sayısını 4'e yükseltti Fatih Terim Teknik Direktörlük kariyerinde ilk kez sarı kart gördü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2019 07:35:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 1907 Fenerbahçe: 66 - Beşiktaş: 58
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]