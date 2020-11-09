1907 Fenerbahçe Derneği, Anıtkabir'i ziyaret etti

1907 Fenerbahçe Derneği ve 1907 ÜNİFEB Derneği (Üniversiteli Fenerbahçeliler Birliği) üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82'nci yıl dönümünde 1907 Fenerbahçe Derneği ve 1907 ÜNİFEB üyeleri Anıtkabir'i ziyarette bulundu. Bu yıl 17'ncisi gerçekleştirilen ve pandemi koşulları sebebiyle kısıtlı katılımla gerçekleştirilen ziyaret Aslanlı Yol'dan başlayarak Atatürk'ün mozolesi önünde son buldu. Ziyarete katılan öğrenciler Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını bir kez daha saygıyla anarken, devrimlerine olan bağlılıklarını bildirdi. Anma törenine, 1907 Fenerbahçe Derneği Başkanı Ruşen Çetin ile birlikte yönetim kurulu üyeleri ve 1907 ÜNİFEB üyeleri katıldı.Törenin ardından Anıtkabir Komutanlığı'na kısa bir teşekkür ziyareti gerçekleştirildi. Ziyarette 1907 Fenerbahçe Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ruşen Çetin tarafından günün anısına Anıtkabir Komutanı Albay Hakan Osman Sert'e imzalı Fenerbahçe forması takdim edildi.