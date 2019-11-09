Son Dakika Haberleri: 1907 Fenerbahçe Derneği ve 1907 ÜNİFEB, Anıtkabir'i ziyaret etti
Son Dakika Spor 1907 Fenerbahçe Derneği ve 1907 ÜNİFEB, Anıtkabir'i ziyaret etti

1907 Fenerbahçe Derneği ve 1907 ÜNİFEB, Anıtkabir'i ziyaret etti

6 saat önce

1907 Fenerbahçe Derneği ve 1907 Üniversiteli Fenerbahçeliler Birliğinin (1907 ÜNİFEB) üyeleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 81. yılında Anıtkabir'de andı.

1907 Fenerbahçe Derneği ve 1907 ÜNİFEB, Anıtkabir'i ziyaret etti, System.String[]

1907 Fenerbahçe Derneği ve 1907 Üniversiteli Fenerbahçeliler Birliğinin (1907 ÜNİFEB) üyeleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 81. yılında Anıtkabir'de andı.

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, "Anıtkabir Ataya Saygı" ziyaretinin 16'ncısının bugün gerçekleştiği belirtildi.

Ziyarette, 1907 Fenerbahçe Derneği Başkanı Ruşen Çetin, dernek yöneticileri, üyeleri ve 1907 ÜNİFEB'e üye yaklaşık 4 bin üyenin yer aldığı ifade edildi. Ziyaretin 10 Kasım'da yaşanması muhtemel yoğunluk nedeniyle 9 Kasım'a alındığı aktarıldı.

Anıtkabir ziyareti sonunda 1907 Fenerbahçe Derneği Başkanı Ruşen Çetin ile dernek yöneticilerinin, Anıtkabir Komutanlığına teşekkür ziyaretinde bulunduğu kaydedildi.

Mustafa Kemal Atatürk, Fenerbahçe, Anıtkabir, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 03:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Kasım mesajı: Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 81. yıl dönümünde saygıyla yad ediyorum
Ünlü fast food restoranında akıl almaz olay! Yakalanmamak için yarı çıplak kaçtı Metin Feyzioğlu'ndan istifa açıklaması: Kendine güvenen hodri meydan gelir, aday olur Galatasaray'dan 10 Kasım'a özel forma: YarınımızSensin

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2019 22:01:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 1907 Fenerbahçe Derneği ve 1907 ÜNİFEB, Anıtkabir'i ziyaret etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]