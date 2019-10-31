1907 Fenerbahçe Engelli yıldızlar, Beşiktaş ile karşı karşıya
6 saat önce
Fatih Spor Kompleksi'ndeki mücadele 1 Kasım Cuma Günü, saat 20: 00'de başlayacak.
Fatih Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kompleksi'ndeki mücadele 1 Kasım Cuma Günü, saat 20: 00'de başlayacak.
Beşiktaş, son olarak derbide Galatasaray'a mağlup olmuştu. Beşiktaş 4 galibiyet ve 1 yenilgi ile grupta lider durumda bulunuyor.
Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 02:32
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