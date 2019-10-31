1907 Fenerbahçe Engelli yıldızlar, Beşiktaş ile karşı karşıya

Fatih Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kompleksi'ndeki mücadele 1 Kasım Cuma Günü, saat 20: 00'de başlayacak.



Beşiktaş, son olarak derbide Galatasaray'a mağlup olmuştu. Beşiktaş 4 galibiyet ve 1 yenilgi ile grupta lider durumda bulunuyor.



