VALORANT sahnesinin iddialı takımlarından 1907 Fenerbahçe Espor duhax ve DeadInk ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Başarılı takım sosyal medyadan yaptığı bir paylaşım ile VALORANT oyuncuları Duhan "duhax" Kurtaran ve Utku Onur "DeadInk" Aydın karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu. Fenerbahçe yaptığı paylaşımda oyuncuların verdiği katkılar için de teşekkür etmeyi ihmal etmedi!

1907 Fenerbahçe Espor VALORANT sahnesine iddialı bir giriş yapmıştı ve başarıyı ne kadar istediğini taraftarlarına kanıtlamıştı. Başarılı takım ayrılık haberinden sonra herhangi bir transfer haberi yapmadı ancak yakın bir zamanda yeni bir transfer haberi bekleniliyor.