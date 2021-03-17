1907 Fenerbahçe Espor dünya çapında sesini duyurmak için yeni Twitter hesabı açtı - Son Dakika
Üye Girişi

1907 Fenerbahçe Espor dünya çapında sesini duyurmak için yeni Twitter hesabı açtı

18.03.2021 09:54
1907 Fenerbahçe Espor dünya çapında sesini duyurmak için yeni Twitter hesabı açtı

1907 Fenerbahçe Espor (FBespor) topluluğunu dünya çapında genişletmek istiyor!

Türk espor organizasyonu 1907 Fenerbahçe Espor uluslararası arenada adını duyurmak istiyor. Başarılı organizasyon tüm dünyadaki espor severlere ulaşmayı hedefliyor. Kulüpten bu hedefler doğrultusunda ilk adım geldi.

1907 Fenerbahçe Espor kendi topluluğunu dünya çapında genişletmek amacıyla İngilizce paylaşım yapacakları bir Twitter hesabı açtı. Böylelikle organizasyonun tüm haberleri ve maç duyuruları İngilizce olarak yeni açılan hesapta paylaşılacak.

Hesabın duyurulması için sosyal medya hesabından paylaşımlar yapıldı. Yapılan paylaşımlarda kulüp Türkiye'nin en büyük ve lider espor markalarından biri olduklarını söyledi. Kulübün Avrupa çapında ve küresel sahnede bir çok başarısı bulunduğu belirtildi. Organizasyon olarak şu anda 10 farklı oyunda takımları olduğu bilgisi paylaşıldı. Topluluklarını dünya çapında genişletmekten heyecan duyulduğu ve yeni taraftarlarını karşılamak için heyecanlı bir bekleyiş içinde olunduğu aktarıldı. Organizasyon tarafından, taraftarların gelecekteki heyecan verici başarılara tanıklık etmesi için hesabı takip etmeleri tavsiye edildi.

Biz 1907 Fenerbahçe Espor'uyuz; Türkiye'nin en büyük ve lider eğlence espor markalarından biri, Avrupa'da ve küresel e-spor sahnesindeki sayısız başarımızla. 1907 Fenerbahçe Espor olarak şu anda 10 farklı oyunda yarışıyoruz. Topluluğumuzu dünya çapında genişletmekten heyecan duyuyoruz ve sizi topluluğumuzda görmeyi dört gözle bekliyoruz. Daha heyecan verici başarılar için bizi takip edin!

Ayrıca açılan yeni sosyal medya hesabını yönetmesi için Mithat 'mitorell' Birgin ile anlaşıldı. Kulüp tarafından Mithat için birde hoşgeldin mesajı yayınlandı.

1907 Fenerbahçe Espor'un yeni oluşturduğu hesaba buradan ulaşabilirsiniz.

1907 Fenerbahçe Espor dünya çapında sesini duyurmak için yeni Twitter hesabı açtı
Kaynak: Playerbros
YORUMLAR
500

1907 Fenerbahçe Espor, İngilizce, Twitter, Türk, Gamegar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Gamegar 1907 Fenerbahçe Espor dünya çapında sesini duyurmak için yeni Twitter hesabı açtı - Son Dakika


Son Dakika
19:27 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cudi, Gabar'da günlük 100 bin varil üretim kapasitesine sahip petrol bulduk
19:02 Yunansitan'daki sığınmacıların sorunlarıyla ilgili çalışmalar yapan Mare Liberum kendini feshetti
18:59 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cudi, Gabar'da günlük 100 bin varil üretim kapasitesine sahip petrol bulduk
18:50 Kabusu yaşayan Giresunspor'da Hakan Keleş dönemi bitti!
18:30 Yunansitan'daki sığınmacıların sorunlarıyla ilgili çalışmalar yapan Mare Liberum kendini feshetti
18:10 Son haftalarda kabusu yaşamıştı! Giresunspor'da Hakan Keleş dönemi sona erdi!
17:41 Hadise'den çok konuşulacak fotoğraf! Kalçasını paylaştı
17:40 Kılıçdaroğlu'na Van'da büyük ilgi! Seçim otobüsü zar zor ilerledi
17:37 Takımın yıldızı geri döndü! İşte Fenerbahçe'nin Sivasspor kamp kadrosu
17:19 İzmir'de Duman konserini izlemek isteyen genç çıktığı çatıdan düşerek hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2023 19:55:18. #1.13#
SON DAKİKA: 1907 Fenerbahçe Espor dünya çapında sesini duyurmak için yeni Twitter hesabı açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement