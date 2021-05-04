1907 Fenerbahçe Espor NBA 2K Avrupa Şampiyonu oldu! - Son Dakika

Ülkemizi uluslararası alanda başarılı bir şekilde temsil eden espor organizasyonu 1907 Fenerbahçe Espor NBA 2K'da Avrupa Şampiyonu oldu.

NBA 2K turnuvalarında Avrupa'yı oynadıkları oyunla domine eden organizasyon ülkemize yeni bir başarı getirdi. Temsilcimiz, dün SK Gaming'e karşı oynadı. SK Gaming'i domine eden bir oyunla finalde 2-0 kazandı ve Avrupa Şampiyonu olmayı başardı.

Maçlar ise şu şekilde sonuçlandı:

Maç - 1907 Fenerbahçe Espor 69 - 62 SK Gaming

Maç - 1907 Fenerbahçe Espor 56 - 42 SK Gaming

Turnuvanın MVP'si ise 1907 Fenerbahçe Espor oyunucusu "EREN_2K" oldu. Bu ödülle birlikte oyuncunun toplam 3 adet MVP ödülü bulunuyor. Eren'in maçlara göre performansı ise şu şekilde:

Maç - 17 Puan | 12 Asist

Maç - 24 Puan | 7 Asist

Playerbros ekibi olarak temsilcimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz!