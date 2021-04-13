1907 Fenerbahçe Espor NBA2K takımı iki şampiyonluk daha elde etti! - Son Dakika
Üye Girişi

1907 Fenerbahçe Espor NBA2K takımı iki şampiyonluk daha elde etti!

13.04.2021 14:27
1907 Fenerbahçe Espor NBA2K takımı iki şampiyonluk daha elde etti!

1907 Fenerbahçe Espor NBA2K takımı şampiyonluğa doymuyor!

Başarılı Türk espor organizasyonlarından 1907 Fenerbahçe Espor NBA2K takımı iki şampiyonluk daha elde etti. 2K IES League ve QLASH turnuvalarında mücadele eden tecrübeli takım iki turnuvanın da şampiyonu olarak bir günde iki NBA şampiyonluğunu hanesine yazdırdı. Fenerbahçe yaptığı sosyal medya paylaşımı ile turnuva şampiyonluklarını tüm taraftarları ile birlikte kutladı!

Başarılı espor takımı bu sezon başta League of Legends ve NBA olmak üzere güzel bir seri yakaladı. Ayrıca takım bu hafta sonu oynanacak olan KMF 2021 büyük finalinde mücadele edecek.

Kaynak: Playerbros
YORUMLAR
500
Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus'un paylaşımı sosyal medyayı yıktı Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus'un paylaşımı sosyal medyayı yıktı Avusturya'da tanınan Türk modacıdan depremzedelere yönelik yardım etkinliği Avusturya'da tanınan Türk modacıdan depremzedelere yönelik yardım etkinliği Fenerbahçeli yöneticilerden Adıyaman'a ziyaret Fenerbahçeli yöneticilerden Adıyaman'a ziyaret

1907 Fenerbahçe Espor, Fenerbahçe, Türk, Gamegar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Gamegar 1907 Fenerbahçe Espor NBA2K takımı iki şampiyonluk daha elde etti! - Son Dakika

Bu haber Playerbros tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Playerbros tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Playerbros kurumudur.

Son Dakika
00:52 Hakan Çalhanoğlu güldü, İlkay Gündoğan üzüldü! İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları
00:22 Ronaldo gibi hayranlarını üzmeyecek! Lionel Messi'nin imzasında geri sayıma geçildi
00:17 Bakan Soylu, depremde annesini, babasını ve kardeşini kaybeden akrabası üzerinden muhalefete seslendi: Umutları söndürmeyin
23:35 Depremzede kadının sözleri yürekleri yaktı: 17 yıldır dolabım yoktu, dolabı taktık deprem oldu
23:29 Son Dakika: Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 43 bin 556'ya yükseldi
23:22 Çürük raporu verilen binada bir tek o kaldı! Yaptığı savunma olaydan daha vahim
21:49 Biden'ın zor anları! Uçağa bindiği sırada merdivenlerde yere kapaklandı
22:33 Metin Akpınar, 'Bir Kira Bir Yuva' kampanyasına 500 bin TL bağışladı
18:01 Osmaniye Barosu dava açtı, mahkeme delillerin toplanması için ağır hasarlı binaların yıkımını durdurdu
21:25 Depremzedeler için düzenlenen maçta kavga! Olaylı derbiye polis müdahale etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2023 02:34:44. #1.13#
SON DAKİKA: 1907 Fenerbahçe Espor NBA2K takımı iki şampiyonluk daha elde etti! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement