Başarılı Türk espor organizasyonlarından 1907 Fenerbahçe Espor NBA2K takımı iki şampiyonluk daha elde etti. 2K IES League ve QLASH turnuvalarında mücadele eden tecrübeli takım iki turnuvanın da şampiyonu olarak bir günde iki NBA şampiyonluğunu hanesine yazdırdı. Fenerbahçe yaptığı sosyal medya paylaşımı ile turnuva şampiyonluklarını tüm taraftarları ile birlikte kutladı!

Başarılı espor takımı bu sezon başta League of Legends ve NBA olmak üzere güzel bir seri yakaladı. Ayrıca takım bu hafta sonu oynanacak olan KMF 2021 büyük finalinde mücadele edecek.