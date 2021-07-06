1907 Fenerbahçe Espor Oncan ile yollarını ayırdı, yeni durak Galakticos! - Son Dakika

Ülkemizin başarılı espor organizasyonlarından biri olan 1907 Fenerbahçe Espor Oncan ile yollarını ayırdı. Organizasyon, Onurcan "Oncan" Atak ile yollarını ayırdığını ve Galakticos'a transfer olduğunu sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu.

1907 Fenerbahçe Espor yaptığı ayrılık paylaşımında şu açıklamaya yer verdi:

League of Legends oyuncularımızdan Onurcan "Oncan" Atak Galakticos'a transfer olmuştur. Kendisine takımımıza olan katkıları için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz.

Galakticos tarafından ise transfer duyurusu şu açıklama ile paylaşıldı:

Bugünden itibaren League of Legends takımımızın üst koridor pozisyonunda Onurcan "Oncan" ATAK yer alacak. Galaksiye hoş geldin! Güç Seninle Olsun!

Paylaşımın altına ise ek açıklamaya yer verildi:

Transferdeki olumlu yaklaşımları nedeniyle kulübünden Sn.ve Sn.'a teşekkürlerimizi bir kez daha sunarız.

Playerbros ekibi olarak her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyor, Onurcan Atak'a kariyerinde başarılar diliyoruz!

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