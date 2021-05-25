1907 Fenerbahçe Espor Ruep ile anlaştı! - Son Dakika

Ülkemizin başarılı espor organizasyonlarından biri olan 1907 Fenerbahçe Espor Ruep ile anlaştı. Organizasyon İlker Bilen ile anlaştığını sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla taraftarlarına duyurdu. Taraftarlar transferden oldukça memnun.

Organizasyon yaptığı paylaşımda şu açıklamalara yer verdi:

Supportsuz ADC, ADC'siz Support OLMAZ! İlker "Ruep" Bilen bonservis bedeli karşılığında takımımıza transfer olmuştur. Yeni saldırı gücü taşıyıcımız 'e merhaba de!

Duyuru paylaşımının yorumlar kısmına baktığımızda ise taraftarların bu transferden oldukça memnun olduğunu görüyoruz. 1907 Fenerbahçe Espor yaptığı bu transferle kadrosunu daha da güçlendirdi.

Playerbros ekibi olarak her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyor, İlker Bilen'e gelecek kariyerinde başarılar diliyoruz.

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