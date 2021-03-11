1907 Fenerbahçe Espor, yeni takım analisti Invokid ile ilgili açıklama yaptı - Son Dakika
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1907 Fenerbahçe Espor, yeni takım analisti Invokid ile ilgili açıklama yaptı

11.03.2021 18:23

1907 Fenerbahçe Espor, yeni analisti "Invokid" hakkında açıklama yaptı!

1907 Fenerbahçe Espor Twitterdan yaptığı açıklamada Arda "Invokid" Başaran ile çalışmalarına 2021 Yaz Mevsimi sonuna kadar devam edeceklerini duyurdu.

1907 Fenerbahçe Espor geçtiğimiz hafta Galatasaray Espor ile oynadığı derbi maçını kazandı ve skorunu 7 galibiyet 7 bozgun durumuna getirdi. Türkiye şampiyonluk liginde 6 sırada olmasına rağmen derbiyi kazanarak yarıştan düşmediğini kanıtlamıştı ve bunun üzerine Twitter'dan yaptığı açıklamada takım analisti Invokid ile çalışmalarına devam edeceğini de açıkladı.

Arda "Invokid" Başaran'a başarılar diliyoruz. 13 Mart Cumartesi günü oynanacak olan Espor GALAKTICOS - 1907 Fenerbahçe Espor maçında her iki takıma da başarılar diliyoruz.

Kaynak: Playerbros
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