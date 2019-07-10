191 Kadın katıldı

Düzce'de 191 kadın ekonomik ve sosyal hayata etkin rol oynayabilmek için bir araya geldi.

Düzce'de 191 kadın ekonomik ve sosyal hayata etkin rol oynayabilmek için bir araya geldi.



Cumhurbaşkanlığı tarafından açıklanan birinci 100 günlük icraat programı kapsamında Düzce'de kooperatifler aracılığı ile kadınların ekonomik ve sosyal hayata etkin katılımının sağlanması için eğitim çalışmaları yürütülüyor. Kadın Kooperatiflerinin güçlendirilmesi, sürdürülebilirliklerinin sağlanması, kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi ve görünürlüklerinin arttırılması için Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı arasında "Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İşbirliği Protokolü" imzalandı.



Bu çerçevede Düzce'de Mayıs ayında ilki gerçekleştirilen eğitim toplantılarının ikincisine de yoğun katılım oldu. Nilüfer Kadın Kooperatifi üyeleri, Boğaziçi Yazlık Tarımsal Kalkınma Kooperatif üyeleri, Sosyal Dayanışma Merkezi (SODAM) kursiyerleri, Merkez ve ilçelerde tarımsal konularda kurs alan kadın çiftçiler, girişimci kadın çiftçiler güçleniyor programı eğitimi alan kadın çiftçiler, Genç Çifçti projesi kapsamında desteklenen kadınlar, TSO kadın girişimciler kurulu üyeleri, genç tarım girişimcisi kadınlar ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden Sosyal Ekonomik Destek (SED) alan kadınlar olmak üzere toplam 191 kişi düzenlenen eğitimde bir araya geldi.



Eğitim programında 'Kadın Kooperatifleri ve Türkiye'de Başarılı Kadın Kooperatifleri', 'Tarım Bakanlığı'nın Kırsal da Kadın ve Aileye Yönelik Hizmetleriyle ilgili çalışmaları' sunumları ile devam etti. Program sonunda katılımcılardan gelen sorular yanıtlandı. - DÜZCE

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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