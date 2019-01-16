191 Mahalle Yolu Ulaşıma Kapandı
54 dakika önce
Kayseri'de etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle 191 mahalle yolu ulaşıma kapandı.
Kayseri
'de etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle 191 mahalle yolu ulaşıma kapandı.
Kayseri'nin genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 191 mahalle yolu ulaşıma kapandı. Kar
yağışı ile birlikte ekipler kar temizleme çalışmalarına başladı. Yoğun kar yağışı nedeniyle Akkışla
'da 6, Bünyan
'da 17, Develi
'de 25, Felahiye
'de 4, İncesu
'da 2, Kocasinan
'da 2, Özvatan
'da 3, Pınarbaşı'da 60, Sarıoğlan
'da 15, Sarız
'da 25, Tomarza
'da 28, Yahyalı
'da 3 ve Yeşilhisar
'da 1 mahalle yolu ulaşıma kapandı. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 10:49 Kaynak: İHA
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