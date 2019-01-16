Son Dakika Haberleri: 191 Mahalle Yolu Ulaşıma Kapandı

191 Mahalle Yolu Ulaşıma Kapandı

54 dakika önce

Kayseri'de etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle 191 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

191 Mahalle Yolu Ulaşıma Kapandı, System.String[]
Kayseri'de etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle 191 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Kayseri'nin genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 191 mahalle yolu ulaşıma kapandı. Kar yağışı ile birlikte ekipler kar temizleme çalışmalarına başladı. Yoğun kar yağışı nedeniyle Akkışla'da 6, Bünyan'da 17, Develi'de 25, Felahiye'de 4, İncesu'da 2, Kocasinan'da 2, Özvatan'da 3, Pınarbaşı'da 60, Sarıoğlan'da 15, Sarız'da 25, Tomarza'da 28, Yahyalı'da 3 ve Yeşilhisar'da 1 mahalle yolu ulaşıma kapandı. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 10:49 Kaynak: İHA

Kar, Kayseri, Güncel
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