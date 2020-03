1915 basımı pullarla Çanakkale Zaferi'ni ölümsüzleştiriyor - Son Dakika

Manisa'da, pul koleksiyoneri 76 yaşındaki Seyfi İrgen, 1915 basımı Osmanlı dönemi pullarıyla Çanakkale Zaferi'ni ölümsüzleştiriyor. İrgen, savaşa katılan Osmanlı donanmasına ait Gelibolu damgalı pulları 60 yıldır muhafaza ederek tarihe ışık tutuyor.



Adana'da sınıf arkadaşının 15 yaşındayken hediye ettiği pul ile koleksiyonculuğa başlayan 76 yaşındaki Seyfi İrgen, 60 yılda binlerce puldan oluşan eşsiz bir koleksiyonun sahibi oldu. Osmanlı'nın ilk pullarından, pulun kaşifi İngilizlerin en eski pullarına kadar sayısız pulu koleksiyonunda toplayan İrgen, koleksiyonunda dünyanın bütün ülkelerine ait pullara da yer verdi. İrgen'in, pul koleksiyonu arasında, 1915 basımı Çanakkale Savaşı'na ait ve Osmanlı donanmasındaki gemilerin fotoğraflarının yer aldığı pullarda bulunuyor. Savaşta yer alan Osmanlı donanmasına ait ve askerlerin yer aldığı Gelibolu damgalı pullarının yanı sıra savaşa ilişkin Cumhuriyet dönemine ait pulları 60 yıldır gözü gibi koruyan İrgen, 105 yıllık pullarla Çanakkale Zaferi'ni ölümsüzleştiriyor.



İrgen, Çanakkale Zaferi'nın yıl dönümü olan 18 Mart'ta her yıl pullarına bakarak, o günleri yaşadığını söyledi. Koleksiyonunu gelecek nesillere aktarmayı hedeflediğini kaydeden İrgen, "Çanakkale Zaferi, her Türk için olduğu gibi benim içinde özel bir gün. Bu nedenle bugüne özel pul koleksiyonum var. Her yıl 18 Mart'ta, pullarıma bakarak duygulanıyorum. Adeta o günleri yaşıyorum. Ömrüm yettiğince de pullarımı saklamayı ve gelecek nesillere aktarmayı hedefliyorum." diye konuştu. - MANİSA