Üye Girişi
1915 Çanakkale Köprüsü 18 Mart'ta açılacak - Son Dakika

1915 Çanakkale Köprüsü 18 Mart'ta açılacak

20.02.2022 11:57
1915 Çanakkale Köprüsü 18 Mart'ta açılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışını Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü olan 18 Mart'ta yapma kararı aldıklarını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışını Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü olan 18 Mart'ta yapma kararı aldıklarını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Planlanandan bir buçuk yıl önce tamamladığımız, bir an evvel milletimizin hizmetine sunmak için 26 Şubat'ta açmayı planladığımız 1915 Çanakkale Köprümüzün açılışını, vatandaşlarımızın talebi üzerine Çanakkale Zaferi'mizin yıl dönümünde, 18 Mart'ta gerçekleştirme kararı aldık" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışı 18 Mart tarihine ertelendi Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışı 18 Mart tarihine ertelendi Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 1915 Çanakkale Köprüsü 18 Mart'ta açılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 1915 Çanakkale Köprüsü 18 Mart'ta açılacak 1915 Çanakkale Köprüsü 18 Mart'ta açılacak 1915 Çanakkale Köprüsü 18 Mart'ta açılacak

1915 Çanakkale Köprüsü, Çanakkale Zaferi, Çanakkale, 18 mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 1915 Çanakkale Köprüsü 18 Mart'ta açılacak - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:51 PSG'ye 13 ay sonra 3 gol şoku!
11:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışı 18 Mart tarihine ertelendi
11:17 Rusya, 1945'ten beri görülen en büyük savaşı planlıyor iddiası!
11:11 Kenan Işık'ın son durumu nasıl? En yakın arkadaşı paylaştı
11:07 Annesiyle tartıştı, kardeşi kurşunların önüne atlayınca onu da vurdu
10:44 Define aramak için tünel kazdı! Yaşanan patlama sonrası hayatını kaybetti
10:28 Gelecekten geldiğini iddia eden zaman yolcusu: 11 Mart'ta bir insanın şempanzeden çocuğu olacak
10:10 Karısının cinsel içerikli film yıldızı olduğunu öğrendi! Başına gelenler filmleri aratmadı
09:56 Bill Gates: Dünya bir pandemi daha görecek
09:35 Marketlerde şikayet sistemi kuruluyor! Hazine ve Maliye Bakanlığı haksız fiyatlara hemen müdahale edecek
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2022 12:04:38. #1.12#
SON DAKİKA: 1915 Çanakkale Köprüsü 18 Mart'ta açılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement