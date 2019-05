1915 Çanakkale Köprüsü Asya kule kesonu batırılıyor (2) Yeniden

ÇANAKKALE Boğazı'na inşa edilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ıslak havuzda çelik şaft montajı tamamlanan Asya yakasına ait kule kesonu, römorkörler tarafından çekilerek, deniz içerisindeki temelin bulunduğu Lapseki ilçesi Şekerkaya mevkisine getirildi. 54 bin 800 ton ağırlığında ve yaklaşık bir futbol sahası büyüklüğündeki kule kesonu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın katıldığı tören ile deniz içerisindeki temelin üzerine batırılmaya başlandı. Bakan Turhan yaptığı konuşmada, "1915 Çanakkale Köprüsü, dev bir proje olmasının ötesinde Türkiye'nin aydınlık yarınlarının da bir kanıtı niteliğindedir" dedi.Gelibolu'nun Sütlüce ve Lapseki'nin Şekerkaya mevkileri arasında inşa edilen 2 bin 23 metrelik orta açıklığıyla, tamamlandığında dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü unvanına sahip olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün çelik şaft montajı tamamlanan 74 metre genişliğinde, 83,3 metre uzunluğunda, 20 metre yüksekliğinde ve 54 bin 800 ton ağırlığındaki Asya yakasına ait kule kesonu, Avrupa yakasındaki Sütlüce mevkiinde bulunan ıslak havuzdan römorkörler tarafından dün akşam saat 19.15'te çekilmeye başlandı. Kule kesonunun, Avrupa yakasından Asya yakasındakı Lapseki ilçesi Şekerkaya mevkiine yolculuğu yaklaşık 8 saat sürdü.İlk olarak Lapseki ilçesi Şekerkaya mevkiindeki köprü şantiyesinde incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, beraberinde Bakan Yardımcısı Enver İskurt, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Lapseki Kaymakamı Tahir Şahin, Lapseki Belediye Başkanı AK Partili Eyüp Yılmaz, köprü inşaatını yapan dörtlü konsorsiyum firmalarıhdan Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, Limak Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sezai Bacaksız, Limak Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, Yapı Merkezi İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Başar Arıoğlu, ÇOK A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve SK E&C temsilcisi Seung Soo Lee ve ÇOK A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Daelim temsilcisi Young Jin Woo ile birlikte, 1915 Çanakkale Köprüsü Asya kule kesonunu batırma töreni için Lapseki iskelesindeki 'Erdoğan Yazıcı' isimli deniz otobüsüne binerek, tören alanına hareket etti. Tören, Lapseki ilçesi Şekerkaya mevkiinde kule kesonunun batırıldığı alanda deniz otobüsü içerisinde gerçekleştirildi.'TEK HEDEFİMİZ VAR HİLALİ YERE DÜŞÜRMEMEK'Ulaştırma ve Altapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, kule kesonunun yakınında deniz otobüsünde kurulan kürsüye gelerek yaptığı konuşmasında, "Şehitler diyarı, bugünkü modern Türkiye'nin temelerinin atıldığı Çanakkale'ye yaptığımız dünyanın en uzun açıklıklı, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Asya yakası kesonunu batırma töreninde sizlerle olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. 104 yıl önce bu milletin hemen her ailesinden en az bir erkek evladı, bir yavrusu Çanakkale'yi savunmak, Çanakkale'nin şahsında Türkiye'yi düşman işgalinden korumak için bu topraklarda can verdi. Tek hedefimiz var, hilali yere düşürmemek için milletimizi, çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkmak. 1915 Çanakkale Köprüsü de işte bu yolda attığımız adımların en önemlilerinden biri. Çünkü stratejik önemi çok büyük. İstanbul Boğazı'nın iki katı uzunluğundaki Çanakkale Boğazı'nın iki yakasını birleştirecek" dedi.'2023 HEDEFLERİMİZE ULAŞMADA BÜYÜK ÖNEME SAHİP'"Tamamlandığında ülkemizin önemli hizmet, sanayi ve turizm firmalarının bulunduğu Trakya ve Batı Anadolu Bölgesi'nde ekonomik anlamda büyük ivmelenmeye sebep olacak. Ayrıca Avrupa Birliği ülkeleri ve özellikle Bulgaristan ve Yunanistan'dan gelen yük hareketlerinin hızlı bir şekilde Ege, Batı Anadolu ve Batı Akdeniz'e inmesini sağlayacak" diyen Bakan Turhan, şöyle devam etti:"Feribotla 30 dakikada geçilen ancak bekleme süresiyle 1 saat süren Çanakkale Boğazı'ndan seyahat süresinin 4 dakikaya kadar da indirecek. Nüfus ve ekonomi bakımından Türkiye'nin en büyük kenti olan İstanbul'un ülkemizin tarım ve sanayi bölgelerine otoyolla bağlanması, İstanbul ve bağlantılı illerin değerini artıracak, önemli sosyo-ekonomik katkılar sağlayacak. Proje, ihalesi tamamlanan ve planlanan diğer otoyollar ile birlikte değerlendirildiğinde, özellikle Ege, İç Anadolu'nun batısı, Adana-Konya aksı ve Batı Akdeniz Bölgeleri ile Trakya/Avrupa arasındaki yük ve yolcu taşımacılığında, İstanbul Boğaz Geçişi'nden bile önemli bir alternatif olacak. Otoyolun Balıkesir civarında Gebze-İzmir Otoyolu'na bağlanması ile İzmir, Aydın, Antalya gibi turizm merkezlerinin Avrupa ülkeleri ile arasındaki mesafe kısalacak ve turizm sektöründe gelişmeye önayak olacak. Özellikle dış ticaret ve turizm bakımından 2023 hedeflerimize ulaşmada büyük öneme sahip olacak."'DÜNYANIN EN UZUNU OLACAK'Marmara ve Ege Bölgelerindeki limanlar, demiryolu ve hava ulaşım sistemlerinin karayolu ulaşım projeleri ile entegrasyonunu Çanakkale Köprüsü'nün sağlayacağını belirten Bakan Turhan, "Bir mühendis olarak şunu da belirtmekte fayda görüyorum ki; bu köprünün stratejik önemi olduğu gibi mühendislik açısından da büyük önemi bulunuyor. Tam tamına 2 bin 23 metrelik orta açıklığı ile dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü olacak. Toplam uzunluğu ise yan açıklıklar ve viyadükleri ile birlikte 4 bin 608 metreyi buluyor. Yüksekliği ise 3'üncü ayın 18'ini temsilen yaklaşık 318 metre olacak. Bu özellikleri ile dünyanın sayılı projelerinden birisi. Bununla birlikte dünyanın en yüksek mühendislik ve estetik tasarım örneklerinden birisi olacak" dedi.Projenin ihalesini yaptıklarında, hedeflerinin köprüyü 2023 yılı Mart ayında hizmete vermek olduğunu beliren Bakan Turhan, "Ancak ülkemiz için belirlediğimiz hedeflere ulaşabilmemiz açısından bu projenin daha erken bir zamanda bitmesi bizler için önemli. Bu noktada da yüklenici firma da bu projenin öneminin farkında olarak hızla çalışıyor. Avrupa ve Asya kesonda çelik şaft montaj çalışmaları tamamlandı. Ayrıca çelik kule blok imalatları ve ana kablo İmalatları devam ediyor. Asya ve Avrupa ankraj imalatları, Avrupa ve Asya yaklaşım viyadüğünde kazı çalışmalarına da devam ediliyor. Asya ankraj bölgesinde deniz tahkimat çalışmaları tamamlandı. Malkara kavşağı ile Koru arasındaki kesimlerde toprak işleri ve sanat yapıları çalışmalarına da devam ediliyor. Avrupa kule keson temelini bu ayın başında batırdık. Asya kule keson temelini ise şimdi sizlerin huzurunda yüzdürerek batırıyoruz. Yakın zamanda köprünün ayaklarının yükseldiğini de görmeye başlayacağız. 2022 yılı 18 Mart'ında da bu dev projeyi tamamlayarak hem, dünyanın en geniş orta açıklıklı boğazını Türkiye'ye kazandıracağız, hem de Çanakkale'nin siluetini tekrar şekillendirmiş olacağız. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu."Şuna da inanıyorum ki; 1915 Çanakkale Köprüsü, dev bir proje olmasının ötesinde; Türkiye'nin aydınlık yarınlarının da bir kanıtı niteliğindedir" diyen Bakan Turhan, şöyle devam etti:"Ülkemizi onlarca yıl geriye götürmek isteyen; özgürlüğümüze, geleceğimize ket vurmak isteyenlere de bir gözdağıdır. Hükümetimizin; milleti için yatırım yapmaya, hizmet getirmeye, Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin de üzerine taşımak için hiçbir engel tanımayacağının; Türkiye'nin bölgenin lider ülkesi olacağının, en büyük göstergesidir. Bu vesileyle bu büyük projenin bu noktaya gelmesinde kuruluşumuza her türlü desteği sağlayan başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere hükümetimizin değerli üyelerine, Karayolları Genel Müdürlüğümüzün çalışanlarına ve yüklenici firmaya teşekkür ediyorum. Ülkemizin bu kıymetli prestij projesinin tamamlanarak bir an önce hizmete sunulması temennisiyle hepinizi saygıyla selamlıyorum."Konuşmanın ardından Bakan Turhan, telsiz ile kule kesonlarındaki görevlilere batırma işlemini başlatmaları için talimat verdi. Beraberindekiler ile birlikte butana basarak, kule kesonunun batırma işlemini başlattı. Bakan Turhan ve Yardımcısı İskurt'a köprünün yapımında kullanılan çeliğin ilk kesilmiş parçasından yapılmış plaket takdim edildi. Bakan Turhan'ın, anı defterini imzalamasıyla tören sona erdi.TEMEL İÇİN DENİZ İÇERİSİNE 367 DEMİR KAZIK ÇAKILDIKöprünün deniz altındaki temelinin zemin iyileştirilmesi için Avrupa yakasında 192, Asya yakasında ise 165 olmak üzere toplam 357 adet 2,5 metre çapında demir kazık denize çakılmıştı. Kule kesonlarının batırılması ardından bundan sonraki aşamada ise, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kule montajına başlanacağı öğrenildi.AVRUPA KULE KESONU DAHA ÖNCE BATIRILMIŞTICumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü törenleri için geldiği Çanakkale'de, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Gelibolu ilçesine bağlı Sütlüce köyü sınırlarındaki şantiyesinde çalışmaları incelemiş, ardından da çelik şaftların ıslak havuzda kule kesonları üzerine montajı için tören düzenlenmişti. Köprü inşası için çalışmalar sürerken, 4 çelik şaftın ıslak havuzda bulunan ve her biri futbol sahası büyüklüğünde olan kule kesonları üzerine montajı yapıldı. Çelik şaft montajı tamamlanan 74 metre genişliğinde, 83,3 metre uzunluğunda, 15 metre yüksekliğinde ve 51 bin 186 ton ağırlığındaki Avrupa yakasına ait kule kesonu, 9 Mayıs günü deniz altında hazırlanan temelin üzerine batırılmıştı. Avrupa ayağı kule kesonunu batırma işlemi iki gün sürmüştü.MARMARA'YI EGE'YE BAĞLAYACAKGebze-Orhangazi-Bursa-Balıkesir-İzmir Otoyolu'nun tamamlanması ile birlikte, Edirne-Kınalı-İstanbul-Ankara Otoyolu, İzmir-Aydın Otoyolu ile entegre olarak Marmara Bölgesi, Ege Bölgesi'ne otoyol ağıyla bağlanacak. Diğer taraftan, yapım çalışmaları devam eden Kuzey Marmara Otoyolu ve Malkara-Çanakkale Otoyolu kesimi ile birlikte Marmara Bölgesi'nin otoyol ringi tamamlanmış olacak.İNCELİKLİ TASARIM1915 Çanakkale Köprüsü, tasarımındaki inceliklerle dünyada bir ilk olmaya aday. Cumhuriyet'in 100'üncü kuruluş yıl dönümünü temsil eden 2023 metrelik orta açıklığıyla, tamamlandığında dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü unvanına sahip olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kule bağlantıları ve bağlantı unsurları Türk bayrağının renkleri olan kırmızı-beyaza boyanacak. Her iki yakada 333 metre yüksekliğindeki kulelerin üst kısmı da Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde olacak. Köprü, 770'er metre yan açıklıklar ile birlikte toplam 3 bin 563 metre uzunluğunda olacak. 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleri ile toplam geçiş uzunluğunun 4608 metre olması öngörülmekte olan köprü, 2 x 3 trafik şeritli olacak. Yaklaşık 45,06 metre genişlikte ve 3,5 metre yükseklikte olması öngörülen köprü tabliyesinin her iki tarafında bakım onarım amacıyla kullanılacak yürüme yolları olacak. Her iki kule temeli yaklaşık 40 metre derinlikte deniz tabanında konumlandırılacak ve çelik kule yüksekliği yaklaşık 318 metre olacak. Proje kapsamında 1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli ebatlarda menfez, 12 kavşak (devlet yolu üzerindeki kavşaklar dahil), 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek. Asya yakasına ait kule kesonunu batırma işleminin yarın saat 19.00'a kadar süreceği öğrenildi. 1915 Çanakkale Köprüsü, 18 Mart 2022'de tamamlanarak hizmete açılacak.

