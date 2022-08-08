1915 Çanakkale Köprüsü'ne Avrupa Çelik Köprü Ödülü

1915 Çanakkale Köprüsü, Avrupa Yapısal Çelik Birliği (ECCS) tarafından köprülerde çelik kullanımını teşvik etmek amacıyla her iki yılda bir verilen Avrupa Çelik Köprü Ödülü'nü kazandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü idaresinde DLE&C, Limak, SK Ecoplant ve Yapı Merkezi ortaklığında yapılan 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu ödül almayı sürdürüyor. Türkiye'nin gururu olan dev proje, Avrupa Yapısal Çelik Birliği (European Convention for Constructional Steelwork-ECCS) tarafından günümüzün modern köprülerinde çelik kullanımının ön planda tutulmasını teşvik etmek amacıyla her iki yılda bir verilen Avrupa Çelik Köprü Ödülü'ne layık bulundu. Seçici jüri tarafından yapılan değerlendirmede 1915 Çanakkale Köprüsü, San Francisco'daki Golden Gate Köprüsü'ne kardeş bir yapı ve bölgenin yeni sembolü olarak tanımlandı.

AVRUPA'NIN EN İYİSİ SEÇİLDİ

2023 metrelik orta açıklığıyla 'dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü' ve 334 metre tepe noktasıyla 'dünyanın en yüksek kuleli asma köprüsü' unvanına sahip olan 1915 Çanakkale Köprüsü, Avrupa Yapısal Çelik Birliği tarafından modern mega mühendisliğin önemli bir örneği olarak adlandırıldı. Proje, Karayolu ve Demiryolu Köprüleri kategorisinde Avrupa'nın en iyisi seçildi. Jüri üyelerinden ECCS'nin ilk kadın yönetim kurulu üyesi, ilk kadın başkanı, beş yıl ara ile iki kez başkanlık yapmış olan, ECCS Silver Medal ve Charles Massonnet Bilim Ödülü sahibi Prof. Dr. Nesrin Yardımcı Tiryakioğlu, "1915 Çanakkale Köprüsü, bölgedeki kuvvetli rüzgarlara ve deprem risklerine dayanıklı şekilde inşa edildi. Bu mega mühendislik yapısı, mimari açıdan da büyük beğeni topladı. Dört yıllık rekor sürede inşaatı tamamlanan asma köprüde yapıya uygun yüksek mukavemetli çelik kullanımı, operasyonların daha hızlı, sağlam ve dayanıklı yürütülmesini sağladı. 1915 Çanakkale Köprüsü günümüzün modern çelik yapıları için zengin bir örnek oluşturuyor" dedi.

ÖDÜLLER EYLÜLDE TESLİM EDİLECEK

Avrupa Çelik Köprü Ödülleri, Türk Yapısal Çelik Derneği (TUCSA) tarafından ECCS ile koordineli olarak düzenlenen 10'uncu Uluslararası Çelik Köprüler Sempozyumu (SBIS 2022) ile 21 Eylül tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilecek ödül töreninde sahiplerini bulacak.

(Enishan Keskin/İHA)