1915 Çanakkale Köprüsü ayakları, ramazan programında manzara oldu - Son Dakika

1915 Çanakkale Köprüsü ayakları, ramazan programında manzara oldu

1915 Çanakkale Köprüsü ayakları, ramazan programında manzara olduÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde belediyenin Roman ilahi grubu, arka planda 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayaklarının yükseldiği manzara önünde ramazan programı yaptı.

1915 Çanakkale Köprüsü ayakları, ramazan programında manzara oldu

ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde belediyenin Roman ilahi grubu, arka planda 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayaklarının yükseldiği manzara önünde ramazan programı yaptı.

Lapseki Belediyesi tarafından her yıl ramazan ayında iftar saatlerinde vatandaş topluluğuna yapılan programlar, bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal medya üzerinden canlı yayınla gerçekleştiriliyor. Dünyanın en uzun orta açıklı köprüsü olacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Lapseki yakasındaki ayakları karşısında düzenlenen program, sosyal medya aracılığıyla vatandaşlarla buluşturuluyor.

Lapseki Belediyesi Roman İlahi Grubu adına konuşan Cesur Dikici, "Ülkemizin koronavirüs nedeniyle yaşadığı bu zor günlerde, Belediye Başkanımız Eyüp Yılmaz'ın isteği doğrultusunda vatandaşlarımızın morallerini yüksek tutmak için arkadaşlarımızla beraber 20 sene önce kurduğumuz ilahi grubumuzla iftar saatlerinde ilahiler okuyoruz. Bu akşam, dünyanın en uzun orta açıklı köprüsü olacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün hemen yanında program yaptık. Allah herkesin tuttuğu oruçlarını kabul etsin. Çok olumlu tepkiler alıyoruz. Bu virüsten Allah tez zamanda kurtulmayı nasip etsin" dedi.

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz ise bu yıl koronavirüs nedeniyle farklı program yaptıklarını belirterek, "Her programı Lapseki'nin çeşitli yerinde yapıyoruz. Bu akşamki iftar rogramı 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayaklarının yanında yapıldı. Çok güzel görüntüler eşliğinden Lapseki Belediyesi Roman İlahi grubu ilahilerini okudu" diye konuştu.

1915 Çanakkale Köprüsü ayakları, ramazan programında manzara oldu

1915 Çanakkale Köprüsü, Lapseki, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.05.2020 02:29 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 1915 Çanakkale Köprüsü ayakları, ramazan programında manzara oldu - Son Dakika

Son Dakika

Şafak Sezer'den eski rol arkadaşları Büşra Pekin ve Ersin Korkut'a sert tepki: Bir daha çalışmam! Alemin Kralı'nın Oben'i değişimiyle şaşırttı! Şimdilerde bir içim su Bir kadınla yarı çıplak pozunu paylaşan Edis, fotoğrafı anında sildi Bir kadınla evli olduğu söylenen Zeynep Korel'den, Bergüzar'a yaylım ateşi: Konuşursam evden çıkamaz Pınar Altuğ'un eşinin doğum gününü kutlamak için paylaştığı video sosyal medyayı salladı Müge Anlı'nın ekrana dönüş tarihi belli oldu Alacakaranlık'ın oyuncusu, kız arkadaşıyla birlikte evinde ölü bulundu Karantinada olan Hadise'nin yeni pozları yüz binlerce beğeni aldı Filtre kullanıp göz rengini değiştiren Serenay Sarıkaya'dan güldüren benzetme: Ankara kedisi Hazal Kaya'dan Larissa Gacemer'e destek: "Beni böyle kabul etti" demen çok dokundu bana Selin Ciğerci, "Çocuğum olmuyor" diyen model Larissa Gacemer'e destek oldu Tatil sezonunu açan Şeyma Subaşı, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı Uzun süre sonra canlı yayına katılan Mehmet Ali Erbil, sevenlerine çağrı yaptı: Evde kalın Model Kaia Gerber, Instagram'da bikinili pozunu paylaşarak kolunu kırdığını söyledi Eşcinsel olduğunu söyleyen fenomen Murat Övüç'ün kadın sevgilisinin bebek düşürdüğü ortaya çıktı
Son Dakika: Ramazan Bayramı'nda 81 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağının detayları belli oldu Son Dakika: Ramazan Bayramı'nda 81 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağının detayları belli oldu         
20:47
TRT'nin TRT'nin "19 Mayıs Cumhuriyet Bayramı" hatası sosyal medyada tepki çekti         
19:43
Trump'tan mektupla tehdit ettiği Dünya Sağlık Örgütü'ne bir gözdağı daha Trump'tan mektupla tehdit ettiği Dünya Sağlık Örgütü'ne bir gözdağı daha         
19:28
Metruk binaya giren çocuklar, tavana asılı ceset buldu Metruk binaya giren çocuklar, tavana asılı ceset buldu         
19:27
Son Dakika: Türkiye, 19 Mayıs'ı camlarda ve balkonlarda İstiklal Marşı okuyarak kutladı Son Dakika: Türkiye, 19 Mayıs'ı camlarda ve balkonlarda İstiklal Marşı okuyarak kutladı         
19:19
Son Dakika: Türkiye'de 19 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 28 oldu, 1022 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 19 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 28 oldu, 1022 yeni vaka tespit edildi         
19:02
WhatsApp'ın yeni özelliği beta sürümüne geldi, Zoom'a rakip oluyor WhatsApp'ın yeni özelliği beta sürümüne geldi, Zoom'a rakip oluyor         
18:37
ABD'de sadece tavşanları etkileyen yeni bir ölümcül salgın ortaya çıktı ABD'de sadece tavşanları etkileyen yeni bir ölümcül salgın ortaya çıktı         
18:36
Kırmızı listeyle koruma altına alınan köpek balığı sahile vurdu Kırmızı listeyle koruma altına alınan köpek balığı sahile vurdu         
18:22
Kardeşinin kaza yaptığını gören sağlık personeli gözyaşlarına hakim olamadı Kardeşinin kaza yaptığını gören sağlık personeli gözyaşlarına hakim olamadı         
18:16
Şafak Sezer'den eski rol arkadaşları Büşra Pekin ve Ersin Korkut'a sert tepki: Bir daha çalışmam! Şafak Sezer'den eski rol arkadaşları Büşra Pekin ve Ersin Korkut'a sert tepki: Bir daha çalışmam!         
18:11
Milyonluk hırsızlığı sosyal medya paylaşımı yakalattı Milyonluk hırsızlığı sosyal medya paylaşımı yakalattı         
18:01
Meksika'da koronavirüse benzetilen dolu taneleri şaşkınlığa neden oldu Meksika'da koronavirüse benzetilen dolu taneleri şaşkınlığa neden oldu         
17:50
Oxford Üniversitesi'nin koronavirüs aşı denemeleri başarısız oldu Oxford Üniversitesi'nin koronavirüs aşı denemeleri başarısız oldu         
17:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılış töreninde sosyal mesafe ve maske uyarısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılış töreninde sosyal mesafe ve maske uyarısı         
17:31
Erdoğan, Ramazan Bayramı'ndaki sokağa çıkma yasağından muaf tutulan meslekleri açıkladı Erdoğan, Ramazan Bayramı'ndaki sokağa çıkma yasağından muaf tutulan meslekleri açıkladı         
17:22
ABD'de 19 Mayıs tarihinde koronavirüs salgını nedeniyle 1068 kişi hayatını kaybetti ABD'de 19 Mayıs tarihinde koronavirüs salgını nedeniyle 1068 kişi hayatını kaybetti         
17:09
George Best'in eşi Angie Best: Rehabilitasyondayken bile beni aldattı George Best'in eşi Angie Best: Rehabilitasyondayken bile beni aldattı         
17:00
Yasağa rağmen otomobiliyle gezmeye çıkan kadın, gazetecilere saldırdı Yasağa rağmen otomobiliyle gezmeye çıkan kadın, gazetecilere saldırdı         
16:48
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi başladı Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi başladı         
16:46
Aksaray'da freni boşalan traktörün altında kalan çiftçi, hayatını kaybetti Aksaray'da freni boşalan traktörün altında kalan çiftçi, hayatını kaybetti         
16:39
Tavşanlı'da denetim yapan doktorun testi pozitif çıktı, 50 berber karantinaya alındı Tavşanlı'da denetim yapan doktorun testi pozitif çıktı, 50 berber karantinaya alındı         
16:37
Bir kadınla yarı çıplak pozunu paylaşan Edis, fotoğrafı kısa sürede sildi Bir kadınla yarı çıplak pozunu paylaşan Edis, fotoğrafı kısa sürede sildi         
16:33
Rus kadın, selfie çektirdiği sırada uçurumun kenarından düşerek hayatını kaybetti Rus kadın, selfie çektirdiği sırada uçurumun kenarından düşerek hayatını kaybetti         
16:27
Bursa'da tartıştığı oğlu tarafından bıçaklanan baba, hayatını kaybetti Bursa'da tartıştığı oğlu tarafından bıçaklanan baba, hayatını kaybetti         
16:18
Büyükçekmece'de korkutan görüntü! Kronomid istilası yaşanıyor Büyükçekmece'de korkutan görüntü! Kronomid istilası yaşanıyor         
16:05
Esed, kuzeni ve ülkenin en zengin insanı olan Rami Mahluf'un mal varlığına el koydu Esed, kuzeni ve ülkenin en zengin insanı olan Rami Mahluf'un mal varlığına el koydu         
15:58
Tek geçim kaynağı olan ineği bataklığa saplanan yaşlı adamın çaresiz bekleyişi yürek burktu! Tek geçim kaynağı olan ineği bataklığa saplanan yaşlı adamın çaresiz bekleyişi yürek burktu!         
15:50
Merih Demiral'dan Ronaldo itirafı: Karşılaşmayı hiç istemezdim Merih Demiral'dan Ronaldo itirafı: Karşılaşmayı hiç istemezdim         
15:48
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü'ne uluslararası koronavirüs soruşturması Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü'ne uluslararası koronavirüs soruşturması         
15:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2020 21:14:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 1915 Çanakkale Köprüsü ayakları, ramazan programında manzara oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]