1915 Çanakkale Köprüsü ayaklarında korona konseri - Son Dakika

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde Roman İlahi Grubu Ramazan ayı sürecinde gerçekleştirdiği korona konserleri kapsamında bu kez 1915 Çanakkale Köprüsü ayaklarında sahne aldı.

Boğaz köprüsü önünde yer alan Toprak 89 Sitesi'nin sahil kısmında program düzenleyen ilahi gurubu farklı enstrümanlar eşliğinde ilahiler seslendirdi. Sosyal mesafe kuralına riayet eden grup üyeleri site sakinleri tarafından hediye edilen maskeleri taktı. Hacı İsmail Efendi Camisi İmam Hatibi Hafız Mustafa Sözen program başında Kuran-ı Kerim tilaveti okudu. Sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanan konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

(İHA)