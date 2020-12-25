1915 Çanakkale Köprüsü hedeflenen tarihten önce açılabilir - Son Dakika

1915 Çanakkale Köprüsü hedeflenen tarihten önce açılabilir

25.12.2020 14:11
1915 Çanakkale Köprüsü hedeflenen tarihten önce açılabilir, System.String[]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu,"Ülkemizin dünya ölçeğinde en büyük projelerinden birisi 1915 Çanakkale Köprüsü. Orada da hummalı bir çalışma var, 18 Mart 2022'de tamamlamayı hedefliyoruz.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu,"Ülkemizin dünya ölçeğinde en büyük projelerinden birisi 1915 Çanakkale Köprüsü. Orada da hummalı bir çalışma var, 18 Mart 2022'de tamamlamayı hedefliyoruz. Çalışmalar iyi gidiyor, daha erken açabilme ihtimalimiz var." dedi.

Bakan Karaismailoğlu, mesafeyi 6,9 kilometreden 5 kilometreye indirecek, seyahat süresini 8,5 dakikadan 2,5 dakikaya düşürecek, bu sayede zamandan 7,8 milyon lira, akaryakıttan 2,3 milyon lira olmak üzere toplam yılda 10,1 milyon lira tasarruf sağlanacak Edirne-Kırklareli yolunun İskender-Sazlıdere varyantının açılış programında yaptığı konuşmada, Avrupa ile Asya'yı bağlayan konumuyla, tarihi, kültürü ve aydınlık insanlarıyla Edirne'nin gözbebeği bir kent olduğunu söyledi.

Edirne'den Kars'a yatırımlarla, projelerle, yeniliklerle Türkiye'yi parlak bir geleceğe hazırladıklarını ifade eden Karaismailoğlu, yatırımların hız kesmeden sürdüğünü anlattı.

Geçen hafta Kuzey Marmara Otoyolu'nun 6. kesiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleri ile hizmete açıldığını anımsatan Karaismailoğlu, yarın Ankara Gölbaşı şehir geçişini, 2 Ocak'ta Kömürhan Köprüsü'nü, 9 Ocak'ta Diyarbakır-Ergani-Elazığ yolunda Deve Geçidi Köprüsü'nü, 27 Ocak'ta Kızılcahamam-Çerkeş Tüneli'ni, 6 Şubat'ta da Tohma Köprüsü'nü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımlarıyla açacacaklarını duyurdu.

Bakan Karaismailoğlu, salgın tedbirleri alınarak yatırımlara ara verilmeden memleketin geleceği için üretmeye devam ettiklerinin altını çizdi.

-"Daha erken açabiliriz"

Dünyanın en önemli projelerinden 1915 Çanakkale Köprüsü çalışmalarının da süratle devam ettiğini anlatan Bakan Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Edirne'den Şanlıurfa'ya uzanan bin 230 kilometrelik otoyol ringini Kuzey Marmara ve Ankara-Niğde otoyolunu hizmete alarak tamamlamış olduk. Bunlar ülkemiz, ulaşım tarihi açısından çok değerli, önemli projeler. Bu vizyon projeleri Cumhurbaşkanımızın vizyonu ile gerçekleştirilen projeler.

Yine önemli vizyon projelerinin devamı olarak ülkemizin dünya ölçeğinde en büyük projelerinden birisi 1915 Çanakkale Köprüsü. Orada da hummalı bir çalışma var, 18 Mart 2022'de tamamlamayı hedefliyoruz. Çalışmalar iyi gidiyor, daha erken açabilme ihtimalimiz var. İnşallah önümüzdeki günlerde Çanakkale Köprüsü'nde de sizlerle birlikte olacağız çünkü dünya ölçeğinde çok büyük bir proje. 2 bin 23 metre açıklığıyla 318 metre kule ayakları yüksekliğiyle dünyanın en önemli projelerinden bir tanesi. Bunlar ülkemize gurur veren örnek projeler."

-"Hareketlilik arttı kazalar azaldı"

AK Parti iktidarları döneminde 18 yılda 6 bin kilometre bölünmüş yolu 28 bin kilometreye çıkarıldığını anlatan Bakan Karaismailoğlu "Karayolları Genel Müdürlüğümüzün sorumluluğunda çalışan 68 bin kilometre yol var. Bu yollardaki taşıt hareketliliğinin yüzde 80'i bölünmüş yollarda gerçekleşiyor. Bu bölünmüş yollar sayesinde taşıt hareketliliği yüzde 170 artmasına rağmen trafik kazalarında yüzde 80'e varan azalmalar gerçekleşti. Bu ne demektir, 'binlerce canın kurtarılması' demektir, aynı zamanda yakıttan, emisyondan ve zamandan büyük kazanımlar oldu. Bu yatırımlar geri dönen yatırımlar." değerlendirmesinde bulundu.

Yap-işlet-devret projelerinde farklı finansman kaynakları bularak değerli projeleri hayata geçirdiklerinin altını çizen Karaismailoğlu, "Bunlar süreli işletmeleri olan projeler, bunlar hem işletme süresindeki yatırım maliyetlerini, yatırım miktarında ülkemizin öz kaynaklarını kullanmadığımız için ve projeleri kısa sürede tamamladığımızdan ekonomiye geri dönüşü erken olduğu için ülkemize büyük katkı veren, yapım maliyetlerini karşılayan projeler." dedi.

Karaismailoğlu, sadece kara yollarında değil demir yollarında da yatırımların hızla sürdüğünü belirtti.

Yapımı devam eden Halkalı - Kapıkule Hızlı Tren Projesi'nde de yoğun bir çalışma olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Çerkezköy - Halkalı arası yüzde 15'ler seviyesine geldik, hızlı şekilde çalışıyoruz. Halkalı - Çerkezköy arasında da finansman görüşmelerine devam ediyoruz, önümüzdeki günlerde inşallah Halkalı - Çerkezköy hızlı tren hattının da ihalesini yaptığımızda Edirneli bir vatandaşımız trene bindiğinde Ankara'ya gidebilecek, hatta önümüzdeki yıllarda buradan Gaziantep'e kadar hızlı trenle gitme imkanı olacak. Edirne, Halkalı, Ankara, Konya, Eskişehir, hatta Sivas'a da gidebilecek."

Edirne - Kırklareli bölünmüş kara yolunun tamamının 2022 yılında hizmete alınacağını belirten Bakan Karaismailoğlu, Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü devamında 5,3 kilometre uzunluğundaki TEM-Edirne Karaağaç bağlantı yolunun ihalesinin yapıldığını duyurdu.

- Şantiyedeki köpeklere özel kulübe

Bakan Karaismailoğlu, yol şantiyesi etrafındaki köpeklerin soğuktan ve yağıştan korunması amacıyla yaptırılan kulübelerdeki köpekleri sevdi.

Köpeklerin kulübesinde "Dostluk ulaşınca başlar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun şantiye hayvanlarına armağanıdır." yazısı dikkati çekti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Politika 1915 Çanakkale Köprüsü hedeflenen tarihten önce açılabilir - Son Dakika


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