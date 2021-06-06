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ÇANAKKALE 1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ İÇİN BOĞAZ GEMİ GEÇİŞLERİNE KAPATILDI - Son Dakika

ÇANAKKALE 1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ İÇİN BOĞAZ GEMİ GEÇİŞLERİNE KAPATILDI

06.06.2021 12:25

1915 ÇANAKKALE Köprüsü'nde, her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığındaki tabliye bloklarının montajı için yapılan hazırlıklar ve kedi yolları arasında geçişi sağlayan köprülerin söküm çalışmaları nedeniyle, Boğaz tek yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldı.

1915 ÇANAKKALE Köprüsü'nde, her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığındaki tabliye bloklarının montajı için yapılan hazırlıklar ve kedi yolları arasında geçişi sağlayan köprülerin söküm çalışmaları nedeniyle, Boğaz tek yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldı. Çalışmalara, tabliye bloklarının montajı için gelen Singapur bayraklı 'Asian Hercules-III' isimli yüzer vinç de katıldı. Yarın, ilk tabliye bloğunun Lapseki yakasında bulunan 318 metre uzunluğundaki kuleye getirilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 18 Mart 2017'de temelini attığı 1915 Çanakkale Köprüsü'nde ana halatların montajı geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Avrupa ile Asya kıtasını birleştiren önemli ulaşım noktalarından biri olacak köprünün 2023 metre uzunluğundaki orta açıklığında ana halatı toplam 288, kenar açıklıklarındaki ana halat ise toplam 296 çelik kablo oluşturdu. Bu ay içerisinde planlanan ilk tabliye bloğu montajı öncesinde ise, son hazırlıklar Lapseki yakasında bulunan 318 metre uzunluğundaki kulede yapılmaya başlandı. Yarın Gelibolu Sütlüce'deki şantiye alanından ilk tabliye bloğu Lapseki yakasındaki kuleye getirilerek, en alt kısmındaki platformun üzerine konulacak.

Bugün ise, ana halatların montajı için kurulan kedi yolunun kuzey ve güney bölümlerine geçişi sağlayan köprülerin söküm çalışmasına başlandı. Çalışmalara, tabliye bloklarının montajı için gelen Singapur bayraklı 'Asian Hercules-III' isimli yüzer vinç de katılıyor. Çalışmalar kapsamında Çanakkale Boğazı da saat 10.15'te kuzeyden güneye tek yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Boğaz, saat 21.00'e kadar gemi geçişlerine kapalı kalacak.

İlk tabliye bloğunun bu ay içinde montajı yapılması planlanırken, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yolunu, her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığındaki 87 tabliye bloğu oluşturacak.

DÜNYANIN EN BÜYÜK ASMA KÖPRÜSÜ OLACAK

1915 Çanakkale Köprüsü, tasarımındaki inceliklerle de dünyada ilk olmaya aday. Cumhuriyetin 100'üncü kuruluş yıl dönümünü temsil eden 2023 metrelik orta açıklığıyla köprü tamamlandığında 'dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü' unvanına sahip olacak. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kule bağlantıları ve bağlantı unsurları, Türk bayrağının renkleri olan kırmızı-beyaza boyanacak. 318 metrelik yüksekliğiyle 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni simgeleyecek kulelerin üst kısmı da Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde olacak. Köprünün 770'er metre yan açıklıklar ile toplam 3 bin 563 metre uzunluğunda olması planlanırken, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleri ile toplam geçiş uzunluğu 4 bin 608 metre olacak. Gidiş-geliş 3 şeritli olacak köprünün, yaklaşık 45,06 metre genişlikte olması öngörülüyor. Köprü tabliyesinin iki tarafında bakım onarım amacıyla kullanılacak yürüme yolları olacak.

18 MART 2022'DE HİZMETE AÇILACAK

1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi kapsamında 1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli boyutlarda menfez, 12 kavşak (devlet yolu üzerindeki kavşaklar dahil), 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek. 1915 Çanakkale Köprüsü, 18 Mart 2022'de tamamlanarak, hizmete açılacak. Çanakkale Boğazı, köprü ile 6 dakikada geçilebilecek.

ÇANAKKALE 1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ İÇİN BOĞAZ GEMİ GEÇİŞLERİNE KAPATILDI
ÇANAKKALE 1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ İÇİN BOĞAZ GEMİ GEÇİŞLERİNE KAPATILDI
ÇANAKKALE 1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ İÇİN BOĞAZ GEMİ GEÇİŞLERİNE KAPATILDI
ÇANAKKALE 1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ İÇİN BOĞAZ GEMİ GEÇİŞLERİNE KAPATILDI
ÇANAKKALE 1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ İÇİN BOĞAZ GEMİ GEÇİŞLERİNE KAPATILDI
ÇANAKKALE 1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ İÇİN BOĞAZ GEMİ GEÇİŞLERİNE KAPATILDI
ÇANAKKALE 1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ İÇİN BOĞAZ GEMİ GEÇİŞLERİNE KAPATILDI
ÇANAKKALE 1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ İÇİN BOĞAZ GEMİ GEÇİŞLERİNE KAPATILDI
ÇANAKKALE 1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ İÇİN BOĞAZ GEMİ GEÇİŞLERİNE KAPATILDI
ÇANAKKALE 1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ İÇİN BOĞAZ GEMİ GEÇİŞLERİNE KAPATILDI
ÇANAKKALE 1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ İÇİN BOĞAZ GEMİ GEÇİŞLERİNE KAPATILDI
ÇANAKKALE 1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ İÇİN BOĞAZ GEMİ GEÇİŞLERİNE KAPATILDI
ÇANAKKALE 1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ İÇİN BOĞAZ GEMİ GEÇİŞLERİNE KAPATILDI
ÇANAKKALE 1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ İÇİN BOĞAZ GEMİ GEÇİŞLERİNE KAPATILDI
ÇANAKKALE 1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ İÇİN BOĞAZ GEMİ GEÇİŞLERİNE KAPATILDI
ÇANAKKALE 1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ İÇİN BOĞAZ GEMİ GEÇİŞLERİNE KAPATILDI
ÇANAKKALE 1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ İÇİN BOĞAZ GEMİ GEÇİŞLERİNE KAPATILDI
ÇANAKKALE 1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ İÇİN BOĞAZ GEMİ GEÇİŞLERİNE KAPATILDI
ÇANAKKALE 1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ İÇİN BOĞAZ GEMİ GEÇİŞLERİNE KAPATILDI

1915 Çanakkale Köprüsü, TEM Otoyolu, Çanakkale, Gemi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÇANAKKALE 1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ İÇİN BOĞAZ GEMİ GEÇİŞLERİNE KAPATILDI - Son Dakika


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