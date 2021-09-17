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1915 Çanakkale Köprüsü için tarihi an - Son Dakika

1915 Çanakkale Köprüsü için tarihi an

17.09.2021 16:33

1915 Çanakkale Köprüsü için tarihi an Salı günü Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Asya'dan Avrupa'ya yürüyerek geçecek AK Parti'li Turan: "Türk Ordusu'nun en güçlü silahı 'Akıncı' envantere girdi" AK Parti'li Turan'dan İzmir'deki yarı çıplak semazen gösterimine tepki AK Parti...

1915 Çanakkale Köprüsü için tarihi an

Salı günü Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Asya'dan Avrupa'ya yürüyerek geçecek

AK Parti'li Turan: "Türk Ordusu'nun en güçlü silahı 'Akıncı' envantere girdi"

AK Parti'li Turan'dan İzmir'deki yarı çıplak semazen gösterimine tepki

ÇANAKKALE - AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Gelibolu ilçesindeki toplu açılış töreninde 1915 Çanakkale Köprüsü ile ilgili müjdeli haberi verdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Salı günü Çanakkale'ye geleceğini belirten Turan, "İnşallah, bir kaç gün sonra Salı günü Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'mız Adil Karaismailoğlu Bey gelecekler, köprüyü yürüyerek Asya'dan Avrupa'ya geçeceğiz" dedi.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, İlçe Sağlık Müdürlüğü, Aile Sağlığı Merkezi ile 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu açılış törenleri gerçekleştirildi.

Törene; Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı ve sonrasında Kur'an-ı Kerim Tilaveti ve duaların okunmasıyla devam etti.

Daha sonra kürsüye gelen AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, 60 yıl önce idam edilen dönemin Başbakanı Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı andı. Burada yaptığı konuşmada darbecileri lanetleyen AK Parti'li Turan, "Bakanımız Adnan Menderes, hemşehrilerimiz Fatin Rüştü Zorlu, Hasan Polatkan bakanımızın idam edilişlerinin 60. Yıl dönümü. Bu ülke maalesef sudan sebeplerle, idam edilirken bile 'Allah'tan devletimize ve milletimize ebedi saadetler diliyorum' diyen aziz insanların maalesef idam edildiğini gördük. Tekrar 3 kıymetli bakanımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Bu ülkede darbelere karşı duran kim varsa saygıyla selamlıyorum. Darbelere göz kırpan, darbecilerin cezalarını hafifleten, onlara da naif ifadelerle destek olan kim varsa da Gelibolu'nun, şehitler diyarının huzurunda lanetliyorum" dedi.

"Türk Ordusu'nun en güçlü silahı 'Akıncı' envantere girdi"

Türkiye'nin savunma sanayisinde önemli bir yere geldiğini ve yüzde 80'inin Türk mühendislerin katkısıyla yapıldığını ifade eden Turan, "Şuan bu ülke artık kendi savunma sanayisinin yüzde 80'ini, yerli Türk mühendislerinin katkısı ile yapıyor. İHA'sı ve SİHA'sı başta olmak üzere birçok uluslararası örnek çalışmayı dünyaya ihracat etmeye başladı. Biz geçen hafta 2 bin yıllık, hatta çok daha eski, Türk Ordusu'nun en güçlü silahı 'Akıncı'yı teslim ettik ve envantere girdi. Şu 2 bin yıllık ordunun içerisinde 'Akıncı' kadar kıymetli bir silah olmadı şimdiye kadar. ve bu Türk yapımı arkadaşlar, bizim gençlerimiz yaptı. Ama maalesef bu gururumuzu Diyanet İşleri Başkanımızın yaptığı bir dua kadar konuşamadık bile" diye konuştu.

"Mevlana Hazretlerinin 7 asırlık hatırasını kimse bu topraklarda çarçur edemez"

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği programda yarı çıplak semazenin gösteri almasına da tepki gösteren Turan, "Bu vahim bir durum. İş yapıyoruz, üretiyoruz ve heyecan duyuyoruz, dön dolaş 'Diyanet İşleri Başkanı o duayı yaptı, bunu yaptı' de. Arkadaşlar bu ülkeye artistlik yapmayalım. Muhalefet baş tacı; eleştirsin, sitem etsin ama Mevlana Hazretlerinin hatırasını 7 asırdan beri bu topraklarda çarçur etmeye hiç kimsenin haddi de yoktur, yetkisi de yoktur. Buna izin vermedik, vermeyeceğiz. Muhalefet başka, ihanet başka. Bu topraklarda 'PYD komşumuz olsun' diyemez hiç kimse. Bu topraklarda Mevlana'yı o hale düşüremez hiç kimse. Bu topraklarda doğal gaz bulununca hep beraber seviniriz. 'Akıncı' olunca hep beraber seviniriz. Türkiye'miz büyüyünce hep beraber sevinebiliriz. Hepimiz için bu konular kıymetli ve değerli" dedi.

1915 Çanakkale Köprüsü'nde yaya olarak Salı günü Asya'dan Avrupa'ya yürünecek

1915 Çanakkale Köprüsü'nün uluslararası bir proje olduğunu da sözlerine ekleyen Turan, "Artık uluslararası, büyük projelerle gündeme gelmeye başladık. Köprümüzün artık son tabliyeleri konuluyor. Seksen küsur tabliyemiz vardı. Son bir kaç tabliyemiz kaldı. Bir ay içerisinde Gelibolu'muzun tekrar Anadolu'ya bağlayan ülke olacağız. Tarihte Türkler ilk bu topraklarda Avrupa ve Anadolu ilişkisi kurdular. Tekrar kuracağız. Gelibolu'muzdan davul zurnayla beraber karşıya yürüyerek geçeceğiz. İnşallah, bir kaç gün sonra Salı günü Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'mız Adil Karaismailoğlu Bey gelecekler, köprüyü yürüyerek Asya'dan Avrupa'ya geçeceğiz arkadaşlar. Hamdolsun" şeklinde konuştu.

1915 Çanakkale Köprüsü için tarihi an
1915 Çanakkale Köprüsü için tarihi an
1915 Çanakkale Köprüsü için tarihi an
1915 Çanakkale Köprüsü için tarihi an
1915 Çanakkale Köprüsü için tarihi an
1915 Çanakkale Köprüsü için tarihi an
1915 Çanakkale Köprüsü için tarihi an
1915 Çanakkale Köprüsü için tarihi an

1915 Çanakkale Köprüsü, Çanakkale, AK Parti, Gelibolu, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika 1915 Çanakkale Köprüsü için tarihi an - Son Dakika


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