1915 Çanakkale Köprüsü inşaatında çalışmalar tam gaz sürüyor - ÇANAKKALE - Son Dakika

1915 Çanakkale Köprüsü inşaatında çalışmalar tam gaz sürüyor - ÇANAKKALE

Çanakkale Boğazı'nda, geçen ay kulelerinin yapımı tamamlanan "dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü"nde inşaat çalışmaları aralıksız sürüyor.

Çanakkale Boğazı'nda, geçen ay kulelerinin yapımı tamamlanan "dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü"nde inşaat çalışmaları aralıksız sürüyor.

Avrupa yakasında Gelibolu ilçesinin Sütlüce ve Asya tarafında Lapseki ilçesinin Şekerkaya mevkileri arasında yer alan 1915 Çanakkale Köprüsü ile ilgili deniz içi çalışmaların ardından su üstünde ve kara bağlantı noktalarındaki çalışmalarda da önemli aşama kaydedildi.

Sütlüce ve Şekerkaya şantiyelerinde devam eden çalışmaların yanı sıra blokların üst üste yerleştirilmesiyle bir ay önce ayakları tamamlanan köprünün kara bağlantılarındaki işlemler de hız kazandı.

24 saat mesainin sürdüğü inşaatta, her iki yakada proje kapsamında 649'u mühendis 5 bine yakın personel, 895 iş makinesiyle görev yapıyor.

İnşa sahasında 3,5 milyon metreküp kazı yapıldı. Dolgu olacak 26 milyon metreküplük alanda ise 7 milyon metreküpten fazla gerçekleşme sağlandı.

Avrupa ve Asya ankraj bloku imalatlarının yüzde 99'unun tamamlanmasının ardından viyadük imalatlarına geçildi. Viyadüklerin yerleştirileceği tabliyelerin imalatı ise sürüyor. Tabliyelerin sevki "itme-sürtme" metoduyla gerçekleştirilecek. Köprünün Avrupa yakasında 680 metre, Asya yakasında da 365 metre viyadük girişi bulunacak.

Her biri 30 metre uzunluğunda ve 17 metre genişliğinde olacak tabliyeler ise toplam 42 parçadan oluşacak. Tabliyeler bitirilince montajına geçilecek.

Kara yolu bağlantıları

Otoyol çalışmaları kapsamında ise proje başlangıcı olan Malkara Kavşağı ile Umurbey beldesi arasındaki 83,4 kilometrelik kesimde toprak ve sanat yapıları işleri devam ediyor.

Bugüne kadar 11 alt geçit ile 83 menfezin yapımı tamamlandı. 11 alt geçit, 17 üst geçit, 4 köprü, 31 kutu menfez, 4 kavşak, 3 otoyol hizmet tesisi ve otoyol bünyesinde yer alan bir betonarme viyadüğün inşası sürüyor.

Çanakkale- Bursa kara yolunda Lapseki ve Umurbey alanlarında da Karayolları ekiplerince güzergah iyileştirmeleri için çalışma başlatıldı. Bu çerçevede, köprüye giriş ve çıkışlar için oluşturulacak bağlantılar düzenlenecek.

"Simgelerin köprüsü" 18 Mart 2022'de açılacak

İki ayak aralığı Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılıyla anlamlandırılarak 2023 metre olacak 1915 Çanakkale Köprüsü, tasarımındaki inceliklerle de dikkati çekiyor. Köprü tamamlandığında özellikleriyle "simgelerin köprüsü" olarak anılacak.

Köprünün kule bağlantıları ve unsurları, Türk bayrağının renkleri olan kırmızı ve beyaza boyanacak. Her iki yakada 333'er metre yüksekliğindeki kulelerin üst kısmı da Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde yapılacak.

Orta açıklığı 2023 metre, 770'er metre yan açıklıklar, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle, Çanakkale Boğazı'nın ilk asma köprüsünün toplam uzunluğunun 4 bin 608 metre olması planlanıyor. "2x3" şeritle hizmet verecek köprünün tabliyesi 45,06 metre genişlikte ve 3,5 metre yükseklikte olacak. Tabliyenin her iki tarafında bakım onarım amacıyla kullanılacak yürüme yolları bulunacak.

Köprü için 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 10 alt geçit köprüsü, 33 üst geçit köprüsü, 6 köprü, 43 alt geçit, 115 menfez, 12 kavşak, 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek.

18 Mart 2022'de açılması planlanan köprü, uluslararası bir koridorun da tamamlayıcısı olacak. Köprü, Avrupa'dan gelip Türkiye'nin dört bir yanına gidecek sürücü ve yolcular tarafından yoğun olarak kullanılacak.

Malkara-Çanakkale Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü, ülke nüfusunun önemli bölümünün yaşadığı Marmara ve Ege bölgelerindeki limanlar, demir yolu ve hava ulaşım sistemlerinin kara yolu ulaşım projeleri ile entegrasyonunu sağlayacak. Köprü, söz konusu bölgelerde ekonomik gelişime, sanayinin ihtiyaç duyduğu dengeli bir planlama ve yapılanmanın oluşturulmasına imkan verecek.

1915 Çanakkale Köprüsü inşaatında çalışmalar tam gaz sürüyor - ÇANAKKALE

1915 Çanakkale Köprüsü, Çanakkale Boğazı, TEM Otoyolu, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.06.2020 04:42 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 1915 Çanakkale Köprüsü inşaatında çalışmalar tam gaz sürüyor - ÇANAKKALE - Son Dakika

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