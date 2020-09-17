1915 Çanakkale Köprüsü'nde 2'nci kılavuz halat çekiliyor, Boğaz gemi geçişlerine kapatıldı (1) - Son Dakika

1915 Çanakkale Köprüsü'nde 2'nci kılavuz halat çekiliyor, Boğaz gemi geçişlerine kapatıldı (1)

1915 ÇANAKKALE Köprüsü'nde ana halatların çekilmesi sırasında çalışma platformu olarak kullanılacak 'Kedi Yolu' yapımı için 318 metre yüksekliğindeki çelik kuleler arasına 2'nci kılavuz halat çekilmeye başlandı.

1915 Çanakkale Köprüsü'nde 2'nci kılavuz halat çekiliyor, Boğaz gemi geçişlerine kapatıldı (1), System.String[]

1915 ÇANAKKALE Köprüsü'nde ana halatların çekilmesi sırasında çalışma platformu olarak kullanılacak 'Kedi Yolu' yapımı için 318 metre yüksekliğindeki çelik kuleler arasına 2'nci kılavuz halat çekilmeye başlandı. Römorkörler ile Avrupa ve Asya yakasındaki kuleler arasına geçici çalışma halatının çekilmesi nedeniyle, Çanakkale Boğazı çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Çanakkale Boğazı'nda, Gelibolu'nun Sütlüce ve Lapseki'nin Şekerkaya mevkileri arasında yapımı süren 1915 Çanakkale Köprüsü'nün temeli, 18 Mart 2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atıldı. Geçen mayıs ayında, köprünün deniz içindeki 318 metre yüksekliğe sahip çelik kuleleri tamamlandı. Köprü inşaatının en önemli aşamalarından birisini oluşturacak olan ana halatların çekilmesi sırasında çalışma platformu olarak kullanılacak 'Kedi Yolu' yapımı için çelik kulelerin güney cephesine geçen hafta ilk kılavuz halat çekildi. Bu sabah ise, çelik kulelerin kuzey cephesindeki kılavuz halat çekilmeye başlandı.

Deniz içerisindeki çelik kuleler arasına römorkörler tarafından çekilen arasına kılavuz halat bittiğinde, iki kıta 1915 Çanakkale Köprüsü sayesinde 2'nci kez birbirine bağlanmış olacak.

BOĞAZ TRANSİT GEMİ GEÇİŞLERİNE KAPATILDISaatlerce sürecek kılavuz halatın çekilmesi çalışması nedeniyle, Çanakkale Boğazı da saat 05.00'ten itibaren çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Çalışmaların tamamlanmasıyla Çanakkale Boğazı yeniden gemi trafiğine açılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2 çelik kule arasındaki ilk kılavuz halat çekildikten sonra, geçtiğimiz günlerde Çanakkale'ye gelerek, Asya yakasındaki 318 metre yüksekliğe sahip çelik kulenin en üstene çıkarak, çalışmaları yerinde inceledi.Asansöre binerek 318 saniyede 318 metre yüksekliğindeki kulenin en üst noktasına ulaşan Bakan Karaismailoğlu, "1915 Çanakkale Köprüsü'nün 318 metre yüksekliğindeki kuleleri bir sembol. Çelik ayaklar, 3'üncü ayın 18'ini, yani 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni simgeleyecek şekilde 318 metre olarak tasarlandı. Dünyada da bu tür köprülerde çelik ayak olarak en yüksek köprü. Yine 2 kule arası uzunluğu da 2023 metre olarak, dünyanın en büyük köprülerinden bir tanesi. Yakında Kedi Yolları yapılacak. Ana halatlar çekildikten sonra da tabliyelerin montajına başlayacağız" açıklamasında bulunmuştu.

İNCELİKLİ TASARIM1915 Çanakkale Köprüsü, tasarımındaki inceliklerle de dünyada ilk olmaya aday. Cumhuriyetin 100'üncü kuruluş yıl dönümünü temsil eden 2023 metrelik orta açıklığıyla tamamlandığında 'dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü' unvanına sahip olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kule bağlantıları ve bağlantı unsurları, Türk bayrağının renkleri olan kırmızı-beyaza boyanacak. 318 metrelik yüksekliğiyle 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni simgeleyecek kulelerin üst kısmı da Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde olacak. Köprünün 770'er metre yan açıklıklar ile toplam 3 bin 563 metre uzunluğunda olması planlanırken, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleri ile toplam geçiş uzunluğu ise 4 bin 608 metre olacak. 2x3 trafik şeritli olacak köprünün, yaklaşık 45,06 metre genişlikte olması öngörülüyor. Köprü tabliyesinin iki tarafında bakım onarım amacıyla kullanılacak yürüme yolları olacak.

18 MART 2022'DE HİZMETE AÇILACAK

Proje kapsamında 1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli boyutlarda menfez, 12 kavşak (devlet yolu üzerindeki kavşaklar dahil), 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek. 1915 Çanakkale Köprüsü, 18 Mart 2022'de tamamlanarak, hizmete açılacak. Çanakkale Boğazı, köprü sayesinde 6 dakikada geçilebilecek.

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Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 07:28 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 1915 Çanakkale Köprüsü'nde 2'nci kılavuz halat çekiliyor, Boğaz gemi geçişlerine kapatıldı (1) - Son Dakika


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