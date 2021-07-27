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1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ'NDE 3'ÜNCÜ MEGA TABLİYE BLOK MONTAJI BAŞLADI - Son Dakika

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ'NDE 3'ÜNCÜ MEGA TABLİYE BLOK MONTAJI BAŞLADI

27.07.2021 10:50

1915 Çanakkale Köprüsü'nün yolunu oluşturacak, her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığındaki 3'üncü mega tabliye blok montajı, köprünün 2 kulesi arasındaki 2023 metre uzunluğa sahip orta açıklığında başladı.

1915 Çanakkale Köprüsü'nün yolunu oluşturacak, her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığındaki 3'üncü mega tabliye blok montajı, köprünün 2 kulesi arasındaki 2023 metre uzunluğa sahip orta açıklığında başladı.

Avrupa ve Asya kıtalarını Çanakkale Boğazı'nda ilk kez birbirine bağlayacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün temeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2017'de atılmıştı. Ana halatların montajının tamamlandığı köprüde, araçların geçeceği yolu oluşturacak tabliye bloklarının montajına geçildi. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yolunu oluşturacak, her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığındaki mega tabliye bloklarının bağlanacağı askı halatlarının ana halatlara montajı devam ediyor. Geçen günlerde Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yılını simgeleyen köprünün 2 kule arasındaki 2023 metre uzunluğa sahip orta açıklığına 2 mega tabliye blok montajı yapılmıştı. Bugün ise her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığındaki 3'üncü mega tabliye blok montajı, köprünün 2 kule arasındaki 2023 metre uzunluğa sahip orta açıklığına başladı. Toplamda 6 saat sürecek tabliye montajı çalışması nedeniyle Çanakkale Boğazı Güney yönden 15, kuzey yönden ise 13 saat transit gemi geçişlerine kapalı olacak.

'DÜNYANIN EN BÜYÜK ORTA AÇIKLIĞINA SAHİP ASMA KÖPRÜSÜ' OLACAK

1915 Çanakkale Köprüsü, tasarımındaki inceliklerle de dünyada ilk olmaya aday. Cumhuriyet'in 100'üncü kuruluş yıl dönümünü temsil eden 2023 metrelik orta açıklığıyla köprü tamamlanınca 'dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü' unvanına sahip olacak. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kule bağlantıları ve bağlantı unsurları, Türk bayrağının renkleri olan kırmızı beyaza boyanacak. 318 metrelik yüksekliğiyle 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni simgeleyecek kulelerin üst kısmı da Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde olacak. Köprünün 770'er metre yan açıklıklarla toplam 3 bin 563 metre uzunluğunda olması planlanırken, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle toplam geçiş uzunluğu 4 bin 608 metre olacak. Gidiş geliş 3 şeritli olacak köprünün 45,06 metre genişlikte olması öngörülüyor. Köprü tabliyesinin iki tarafında bakım onarım amacıyla kullanılacak yürüme yolları olacak.

18 MART 2022'DE HİZMETE AÇILACAK

1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi kapsamında 1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli boyutlarda menfez, 12 kavşak (devlet yolu üzerindeki kavşaklar dahil), 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek. 1915 Çanakkale Köprüsü, 18 Mart 2022'de tamamlanıp hizmete açılacak. Çanakkale Boğazı, köprüyle 6 dakikada geçilebilecek.

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ'NDE 3'ÜNCÜ MEGA TABLİYE BLOK MONTAJI BAŞLADI
1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ'NDE 3'ÜNCÜ MEGA TABLİYE BLOK MONTAJI BAŞLADI
1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ'NDE 3'ÜNCÜ MEGA TABLİYE BLOK MONTAJI BAŞLADI
1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ'NDE 3'ÜNCÜ MEGA TABLİYE BLOK MONTAJI BAŞLADI
1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ'NDE 3'ÜNCÜ MEGA TABLİYE BLOK MONTAJI BAŞLADI
1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ'NDE 3'ÜNCÜ MEGA TABLİYE BLOK MONTAJI BAŞLADI
1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ'NDE 3'ÜNCÜ MEGA TABLİYE BLOK MONTAJI BAŞLADI

1915 Çanakkale Köprüsü, TEM Otoyolu, Çanakkale, 18 mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ'NDE 3'ÜNCÜ MEGA TABLİYE BLOK MONTAJI BAŞLADI - Son Dakika


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