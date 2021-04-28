1915 Çanakkale Köprüsü'nde ana halat kablolarının montajı tamamlanmak üzere - Son Dakika

1915 Çanakkale Köprüsü'nde ana halat kablolarının montajı tamamlanmak üzere

28.04.2021 13:54
1915 Çanakkale Köprüsü'nde ana halat kablolarının montajı tamamlanmak üzere, System.String[]

Tamamlandığında dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Tamamlandığında dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. İşçilerin çalışma platformu olarak kullandığı 'kedi yolu'nun tamamlanmasının ardından, köprünün iki kıtayı birbirine bağlayacağı çelik ana halat kabloların montajı sürüyor. 304 adet tel demetinden oluşan ana kablonun tamamı şantiye depo sahasına getirilirken, 180 adedinin de montajı tamamlandı.

Asya ve Avrupa yakasını birbirine bağlayacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. İşçilerin üzerinde çalıştığı 4 bin 330 metre uzunluğundaki 'kedi yolu'nun 4 ay gibi kısa bir sürede tamamlanmasının ardından çelik ana halat kabloların montajı başladı. 304 adet tel demetinden oluşan ana kablonun tamamı şantiye depo sahasına getirilirken, bugüne kadar 180 adedinin de montajı gerçekleştirildi.

Dünyayı 4 kez dolaşmaya yetecek tel kullanılacak

Türkiye'nin batısında otoyol entegrasyonunu tamamlayacak ve İstanbul Boğazı geçişine yeni bir alternatif oluşturacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nde ana halatları oluşturacak çelik kablolarda dünyanın etrafını 4 kez dolaşmaya yetecek, toplamda 162 bin kilometre uzunluğunda tel kullanılacak.

Tabliyelerin sayısı 39'a yükseldi

Çimtaş'ın Gölcük ve Gemlik fabrikalarında tabliye imalatı kapsamında panel imalatları tamamlanırken, blok imalarında ise yüzde 70 fiziki üretim sağlamdı. Fabrikada imalat ve montajları tamamlanan 39 adet Mega Blok, 4 adet Single Blok firmanın Gölcük Tesislerinden Gelibolu Kuru Havuz Bölgesindeki Tabliye Stok Sahasına getirildi. Tabliyelerin her birinin 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığında. Asya'dan Avrupa yakasına 1915 Çanakkale Köprüsü'nün deniz üzerindeki yolu toplamda 86 tabliye bloğundan oluşacak. Ana halat kabloların montajının tamamlanmasının ardından, tabliyeler yüzer ve kaldırma vinçleri yardımıyla askı halatına bağlanıp, köprü iskeletine yerleştirilecek. Askı halatı ve tabliyelerin üretim çalışmaları sürüyor.

Asya Yaklaşım Viyadüğü tamamlandı

İtme - sürme yöntemi ile imal edilen 680 metre uzunluğundaki Asya Yaklaşım Viyadüğü tamamlanırken, 365 metre uzunluğundaki Avrupa yaklaşım viyadüğünde itme-sürme çalışmalarına başlandı. Sol tabliyede 165,25 metre, sağ tabliyede ise 101,25 metrelik itme- sürme işlemi gerçekleştirildi.

18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni simgeleyecek

Dünyanın en büyük asma köprüsü unvanına da sahip olan köprünün ayakları 318 metrelik yüksekliğiyle 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni simgeliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2017'de temeli atılan ve Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Şekerkaya ile Gelibolu'nun Sütlüce mevkii arasında yapımı süren 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayakları 16 Mayıs Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın videokonferansla katıldığı törenle tamamlanmış ve 32 bloktan oluşan köprünün ayak yüksekliği 318 metreye ulaşmıştı.

Köprüde Seyit Onbaşı tasviri yer alacak

Kulelerin en ucunda ise Çanakkale Savaşlarının unutulmaz kahramanı Seyit Onbaşı'nın sırtlayarak namluya sürdüğü top mermisi tasviri yer alacak. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yılını temsilen orta açıklığının 2023 metre olması planlanıyor. Bu açıklık, dünyanın en yüksek kuleler arası açıklığa sahip asma köprü olması özelliğini taşıyor. Köprü hizmete açıldıktan sonra iki yaka arasındaki ulaşım mesafesi 6 dakikaya inecek. Köprünün bölgeye de ciddi faydalar sağlayacağı ve özellikle Lapseki'ye yatırımcı talebinin artacağı öngörülüyor.

18 Mart 2022'de tamamlanacak

1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli ebatlarda menfez, 12 kavşak, 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek. Projeyi üstlenen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1915 Çanakkale Köprüsü'nün, 18 Mart 2022'de tamamlanarak hizmete açılacağını bildirmişti. - ÇANAKKALE

1915 Çanakkale Köprüsü'nde ana halat kablolarının montajı tamamlanmak üzere
1915 Çanakkale Köprüsü'nde ana halat kablolarının montajı tamamlanmak üzere
1915 Çanakkale Köprüsü'nde ana halat kablolarının montajı tamamlanmak üzere
1915 Çanakkale Köprüsü'nde ana halat kablolarının montajı tamamlanmak üzere
1915 Çanakkale Köprüsü'nde ana halat kablolarının montajı tamamlanmak üzere
1915 Çanakkale Köprüsü'nde ana halat kablolarının montajı tamamlanmak üzere
1915 Çanakkale Köprüsü'nde ana halat kablolarının montajı tamamlanmak üzere
1915 Çanakkale Köprüsü'nde ana halat kablolarının montajı tamamlanmak üzere
1915 Çanakkale Köprüsü'nde ana halat kablolarının montajı tamamlanmak üzere
1915 Çanakkale Köprüsü'nde ana halat kablolarının montajı tamamlanmak üzere
1915 Çanakkale Köprüsü'nde ana halat kablolarının montajı tamamlanmak üzere
1915 Çanakkale Köprüsü'nde ana halat kablolarının montajı tamamlanmak üzere
1915 Çanakkale Köprüsü'nde ana halat kablolarının montajı tamamlanmak üzere
1915 Çanakkale Köprüsü'nde ana halat kablolarının montajı tamamlanmak üzere
1915 Çanakkale Köprüsü'nde ana halat kablolarının montajı tamamlanmak üzere
1915 Çanakkale Köprüsü'nde ana halat kablolarının montajı tamamlanmak üzere
1915 Çanakkale Köprüsü'nde ana halat kablolarının montajı tamamlanmak üzere
1915 Çanakkale Köprüsü'nde ana halat kablolarının montajı tamamlanmak üzere
1915 Çanakkale Köprüsü'nde ana halat kablolarının montajı tamamlanmak üzere
1915 Çanakkale Köprüsü'nde ana halat kablolarının montajı tamamlanmak üzere
1915 Çanakkale Köprüsü'nde ana halat kablolarının montajı tamamlanmak üzere
1915 Çanakkale Köprüsü'nde ana halat kablolarının montajı tamamlanmak üzere
1915 Çanakkale Köprüsü'nde ana halat kablolarının montajı tamamlanmak üzere
1915 Çanakkale Köprüsü'nde ana halat kablolarının montajı tamamlanmak üzere
1915 Çanakkale Köprüsü'nde ana halat kablolarının montajı tamamlanmak üzere
1915 Çanakkale Köprüsü'nde ana halat kablolarının montajı tamamlanmak üzere
1915 Çanakkale Köprüsü'nde ana halat kablolarının montajı tamamlanmak üzere
1915 Çanakkale Köprüsü'nde ana halat kablolarının montajı tamamlanmak üzere
1915 Çanakkale Köprüsü'nde ana halat kablolarının montajı tamamlanmak üzere
1915 Çanakkale Köprüsü'nde ana halat kablolarının montajı tamamlanmak üzere

1915 Çanakkale Köprüsü, TEM Otoyolu, Çanakkale, Asya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 1915 Çanakkale Köprüsü'nde ana halat kablolarının montajı tamamlanmak üzere - Son Dakika Ekonomi


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