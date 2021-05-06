1915 Çanakkale Köprüsü'nde ana halatlar tamamlanıyor - Son Dakika

1915 Çanakkale Köprüsü'nde ana halatlar tamamlanıyor

06.05.2021 13:13
1915 Çanakkale Köprüsü'nde ana halatlar tamamlanıyor, System.String[]

1915 ÇANAKKALE Köprüsü'nde kedi yolunun tamamlanmasıyla başlanan ana kabloların montajında sona yaklaşıldı.

1915 ÇANAKKALE Köprüsü'nde kedi yolunun tamamlanmasıyla başlanan ana kabloların montajında sona yaklaşıldı. Köprünün ana halatlarını oluşturacak 296 çelik kablodan 220'ncisi bir kıtadan diğer kıtaya çekildi. Gemlik ve Gölcük'teki fabrikalarda üretilen tabliye bloklarından 42'ncisi de Gelibolu Sütlüce'deki şantiye alanına ulaştı. Ana halatların bu ay sonuna kadar tamamlanarak, tabliye bloklarının montajına başlanacağı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 18 Mart 2017'de temelini attığı ve 18 Mart 2022'de de hizmete açılması planlanan 1915 Çanakkale Köprüsü, tamamlandığında Avrupa ile Asya kıtasını birleştiren önemli ulaşım noktalarından biri olacak. Türkiye'nin koronavirüs vaka sayılarını düşürmek için tam kapanmaya geçtiği  bugünlerde, Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Toplam uzunluğu 4 bin 330 metre olan kedi yolunun tamamlanması sonrasında başlayan ana kabloların montajında da sona yaklaşıldı. Ana kabloları oluşturmak için köprünün kenar açıklıklarına kulelerin sağ ve sol tarafına 148'er, orta açıklığa ise yine sağ ve sol tarafa 144'er çelik kablo çekilecek. Ana halatları oluşturacak çelik kablolardan köprünün kuzey ve güney tarafına 110'ar çelik kablo çekildi. Toplamda 296 çelik kablodan 220'si çekilmiş oldu. Ana halatların montajı bu ay sonuna kadar tamamlanacak.'DÜNYANIN ETRAFINI 4 KEZ DOLAŞACAK UZUNLUKTA TEL KULLANILACAK'1915 Çanakkale Köprüsü'nün ana halatlarını oluşturacak çelik kabloların her birinin içinde 126 tel bulunduğu belirtildi. Ana halatları oluşturmak için her biri 4 bin 330 metre uzunluğunda 296 çelik kablo çekileceği için toplamda yaklaşık 162 bin kilometre tel kullanılmış olacak. Çelik kablolarda kullanılan tel uzunluğunun, çevresi 40 bin 75 kilometre olan dünyanın etrafını 4 kez dolaşması anlamına geliyor.   'YAZ AYLARINDA TABLİYE BLOKLARININ MONTAJI YAPILACAK'Çimtaş firması tarafından Gemlik ve Gölcük'teki fabrikalarda üretilen tabliye blokları da Gelibolu Sütlüce'deki şantiye alanına getirilmeye devam ediyor. Şantiye alanına ulaşan 42 tabliye bloğunun her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığında. Köprünün deniz üzerindeki yolunu ise toplamda 86 tabliye bloğu oluşturacak. Ana ve askı kablolarının montajının ardından, tabliye blokları yüzer vinç ve kaldırma vinci ile askı halatlarına bağlanacak ve tabliye teşkil edilmiş olacak. Tabliye bloklarının montajı yaz aylarında yapılacak.'DÜNYANIN EN BÜYÜK ASMA KÖPRÜSÜ OLACAK''1915 Çanakkale Köprüsü', tasarımındaki inceliklerle de dünyada ilk olmaya aday. Cumhuriyetin 100'üncü kuruluş yıl dönümünü temsil eden 2023 metrelik orta açıklığıyla köprü tamamlandığında 'dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü' unvanına sahip olacak. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kule bağlantıları ve bağlantı unsurları, Türk bayrağının renkleri olan kırmızı-beyaza boyanacak. 318 metrelik yüksekliğiyle 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni simgeleyecek kulelerin üst kısmı da Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde olacak. Köprünün 770'er metre yan açıklıklar ile toplam 3 bin 563 metre uzunluğunda olması planlanırken, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleri ile toplam geçiş uzunluğu 4 bin 608 metre olacak. Gidiş-geliş 3 şeritli olacak köprünün, yaklaşık 45,06 metre genişlikte olması öngörülüyor. Köprü tabliyesinin iki tarafında bakım onarım amacıyla kullanılacak yürüme yolları olacak.'18 MART 2022'DE HİZMETE AÇILACAK'

1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi kapsamında 1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli boyutlarda menfez, 12 kavşak (devlet yolu üzerindeki kavşaklar dahil), 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek. 1915 Çanakkale Köprüsü, 18 Mart 2022'de tamamlanarak, hizmete açılacak. Çanakkale Boğazı, köprü ile 6 dakikada geçilebilecek.


- Çanakkale
1915 Çanakkale Köprüsü'nde ana halatlar tamamlanıyor
1915 Çanakkale Köprüsü'nde ana halatlar tamamlanıyor
1915 Çanakkale Köprüsü'nde ana halatlar tamamlanıyor
1915 Çanakkale Köprüsü'nde ana halatlar tamamlanıyor
1915 Çanakkale Köprüsü'nde ana halatlar tamamlanıyor
1915 Çanakkale Köprüsü'nde ana halatlar tamamlanıyor
1915 Çanakkale Köprüsü'nde ana halatlar tamamlanıyor
1915 Çanakkale Köprüsü'nde ana halatlar tamamlanıyor
1915 Çanakkale Köprüsü'nde ana halatlar tamamlanıyor
1915 Çanakkale Köprüsü'nde ana halatlar tamamlanıyor
1915 Çanakkale Köprüsü'nde ana halatlar tamamlanıyor
1915 Çanakkale Köprüsü'nde ana halatlar tamamlanıyor
1915 Çanakkale Köprüsü'nde ana halatlar tamamlanıyor
1915 Çanakkale Köprüsü'nde ana halatlar tamamlanıyor
1915 Çanakkale Köprüsü'nde ana halatlar tamamlanıyor

1915 Çanakkale Köprüsü, Çanakkale Köprüsü, TEM Otoyolu, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 1915 Çanakkale Köprüsü'nde ana halatlar tamamlanıyor - Son Dakika


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