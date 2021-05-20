ÇANAKKALE - 1915 Çanakkale Köprüsü inşaatında son çelik halat montajı yapıldı - Son Dakika

ÇANAKKALE - 1915 Çanakkale Köprüsü inşaatında son çelik halat montajı yapıldı

20.05.2021 16:45

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, yapımı devam eden 1915 Çanakkale Köprüsü'nde son çelik halatın yerleştirildiğini, ana halat montajı bittikten sonra tabliyelerin yerine konulması işlemine geçileceğini söyledi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, yapımı devam eden 1915 Çanakkale Köprüsü'nde son çelik halatın yerleştirildiğini, ana halat montajı bittikten sonra tabliyelerin yerine konulması işlemine geçileceğini söyledi.

Turan, kentteki bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, oda ve borsa başkanları ve siyasi parti yöneticileriyle köprünün, Lapseki ilçesindeki Asya Ankraj Bloğu Şantiyesi'ni ziyaret etti.

Tamamlandığında dünyanın en büyük orta açıklıklı köprüsü olacak yapının yan açıklıklarını oluşturan Lapseki ve Gelibolu yaklaşım viyadükleri ile kuleler arasındaki son çelik halat montaj çalışmalarını izleyen Turan, yetkililerden bilgi aldı.

Turan, ziyaret sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, bu köprünün ülke için çok önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Köprünün birçok işlevi yerine getireceğini dile getiren Turan, şöyle devam etti:

"Cumhuriyet dönemimizin heyecanlarını bir kenara bırakın, Osmanlı'nın son döneminde bile bu bölgede köprü yapılır mı, tünel olur mu diye projeler, çalışmalar var. Yani 100 yılın değil, birkaç yüzyılın rüyası, bu toprakların konusu. Asya ile Avrupa'yı, aynen tarihte milletimizle Troya'da olduğu gibi bağlayan yer artık burası. Bundan 5 bin sene önce Asya ile Avrupa bağlantısını Troya görüyordu. Bugün bu köprüler Asya ile Avrupa'yı bağlayacak. Hem Avrupa ile aramızdaki sorunları azaltacak hem iletişimi artıracak bir kapı da bu köprü olacak. Bu köprüyü sadece bir ulaşım merkezi olarak görmüyoruz. Bırakın tarımı, turizmi, bir tek ambulansımızın, hastamızın İstanbul'a giderken geminin kalkmaması bile bu köprünün yapılma sebebidir."

"Dünyanın en uzun köprüsü, Çanakkale köprüsü olacak"

Bülent Turan, şu anda Türkiye'nin en uzun asma köprüsünün 1550 metreyle Osmangazi olduğunu ifade etti.

Yapımı tamamlandığında köprülerin en uzununun 1915 Çanakkale Köprüsü olacağını belirten Turan, şunları kaydetti:

"Şu an dünyanın iki kule arası açıklığı en uzun köprüsü, Japonya Akashi'deki 1991 metre olan köprü. Bu köprü bittiğinde 2023 metre orta açıklığıyla o köprünün de tahtını yerinden alarak dünyanın en uzun köprüsü, Çanakkale köprüsü olacak. Bugün son çelik halatın, yani 288 çelik halattan sonuncusunun bağlanmasına şahitlik ediyoruz. Ana halat montajı bittikten sonra artık tabliyelerin montajı başlıyor. Tabliye blokları da Gelibolu Sütlüce'deki şantiyeye gelmiş durumda. Ülkemizin pandemi koşullarına, uluslararası krizlere rağmen büyümesine şahitlik ediyoruz."

ÇANAKKALE - 1915 Çanakkale Köprüsü inşaatında son çelik halat montajı yapıldı
ÇANAKKALE - 1915 Çanakkale Köprüsü inşaatında son çelik halat montajı yapıldı
ÇANAKKALE - 1915 Çanakkale Köprüsü inşaatında son çelik halat montajı yapıldı
ÇANAKKALE - 1915 Çanakkale Köprüsü inşaatında son çelik halat montajı yapıldı
ÇANAKKALE - 1915 Çanakkale Köprüsü inşaatında son çelik halat montajı yapıldı
ÇANAKKALE - 1915 Çanakkale Köprüsü inşaatında son çelik halat montajı yapıldı
ÇANAKKALE - 1915 Çanakkale Köprüsü inşaatında son çelik halat montajı yapıldı
ÇANAKKALE - 1915 Çanakkale Köprüsü inşaatında son çelik halat montajı yapıldı
ÇANAKKALE - 1915 Çanakkale Köprüsü inşaatında son çelik halat montajı yapıldı
ÇANAKKALE - 1915 Çanakkale Köprüsü inşaatında son çelik halat montajı yapıldı
ÇANAKKALE - 1915 Çanakkale Köprüsü inşaatında son çelik halat montajı yapıldı
ÇANAKKALE - 1915 Çanakkale Köprüsü inşaatında son çelik halat montajı yapıldı
ÇANAKKALE - 1915 Çanakkale Köprüsü inşaatında son çelik halat montajı yapıldı
ÇANAKKALE - 1915 Çanakkale Köprüsü inşaatında son çelik halat montajı yapıldı
ÇANAKKALE - 1915 Çanakkale Köprüsü inşaatında son çelik halat montajı yapıldı
ÇANAKKALE - 1915 Çanakkale Köprüsü inşaatında son çelik halat montajı yapıldı
ÇANAKKALE - 1915 Çanakkale Köprüsü inşaatında son çelik halat montajı yapıldı
ÇANAKKALE - 1915 Çanakkale Köprüsü inşaatında son çelik halat montajı yapıldı
ÇANAKKALE - 1915 Çanakkale Köprüsü inşaatında son çelik halat montajı yapıldı
ÇANAKKALE - 1915 Çanakkale Köprüsü inşaatında son çelik halat montajı yapıldı
ÇANAKKALE - 1915 Çanakkale Köprüsü inşaatında son çelik halat montajı yapıldı
ÇANAKKALE - 1915 Çanakkale Köprüsü inşaatında son çelik halat montajı yapıldı
ÇANAKKALE - 1915 Çanakkale Köprüsü inşaatında son çelik halat montajı yapıldı
ÇANAKKALE - 1915 Çanakkale Köprüsü inşaatında son çelik halat montajı yapıldı

1915 Çanakkale Köprüsü, Çanakkale Köprüsü, TEM Otoyolu, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ÇANAKKALE - 1915 Çanakkale Köprüsü inşaatında son çelik halat montajı yapıldı - Son Dakika


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