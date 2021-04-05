1915 Çanakkale Köprüsü'nde ana kabloların montajı tüm hızıyla devam ediyor - Son Dakika

1915 Çanakkale Köprüsü'nde ana kabloların montajı tüm hızıyla devam ediyor

05.04.2021 10:05

Dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. İki bölümden oluşan ve işçilerin çalışma platformu olarak kullandığı 'kedi yolu'nun tamamlanmasının ardından, köprünün iki kıtayı birbirine bağlayacağı çelik ana halat kabloların montajı sürüyor. 304 adet tel demetinden oluşan ana kablonun 236 adedi şantiye depo sahasına getirilirken, 82 adedinin de montajı tamamlandı.

Asya ve Avrupa yakasını birbirine bağlayacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. İşçilerin üzerinde çalıştığı 4 bin 330 metre uzunluğundaki 'kedi yolu'nun 4 ay gibi kısa bir sürede tamamlanmasının ardından çelik ana halat kabloların montajı başladı. 304 adet tel demetinden oluşan ana kablonun 236 adedi şantiye depo sahasına getirilirken, 82 adedinin de montajı tamamlandı.

TABLİYELERİN SAYISI 32'YE YÜKSELDİ

Çimtaş'ın Gölcük ve Gemlik fabrikalarında üretilen tabliyelerin yüzde 64'ü tamamlandı. Fabrikada imalat ve montajları tamamlanan 31 adet mega, 1 single blok, Gelibolu Sütlüce'deki Kuru Havuz Bölgesindeki Tabliye Stok Sahasına getirildi. Tabliyelerin her birinin 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığında. Asya'dan Avrupa yakasına 1915 Çanakkale Köprüsü'nün deniz üzerindeki yolu toplamda 86 tabliye bloğundan oluşacak. Ana halat kabloların montajının tamamlanmasının ardından, tabliyeler yüzer ve kaldırma vinçleri yardımıyla askı halatına bağlanıp, köprü iskeletine yerleştirilecek. Askı halatı ve tabliyelerin üretim çalışmaları sürüyor.

ASYA YAKLAŞIM VİYADÜĞÜ TAMAMLANDI

İtme - sürme yöntemi ile imal edilen 680 metre uzunluğundaki Asya Yaklaşım Viyadüğü tamamlanırken, 365 metre uzunluğundaki Avrupa yaklaşım viyadüğünde itme-sürme çalışmalarına başlandı.

18 MART ÇANAKKALE DENİZ ZAFERİ'Nİ SİMGELEYECEK

Dünyanın en büyük asma köprüsü unvanına da sahip olan köprünün ayakları 318 metrelik yüksekliğiyle 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni simgeliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2017'de temeli atılan ve Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Şekerkaya ile Gelibolu'nun Sütlüce mevkii arasında yapımı süren 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayakları 16 Mayıs Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın videokonferansla katıldığı törenle tamamlanmış ve 32 bloktan oluşan köprünün ayak yüksekliği 318 metreye ulaşmıştı.

KÖPRÜDE SEYİT ONBAŞI TASVİRİ YER ALACAK

Kulelerin en ucunda ise Çanakkale Savaşlarının unutulmaz kahramanı Seyit Onbaşı'nın sırtlayarak namluya sürdüğü top mermisi tasviri yer alacak. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yılını temsilen orta açıklığının 2023 metre olması planlanıyor. Bu açıklık, dünyanın en yüksek kuleler arası açıklığa sahip asma köprü olması özelliğini taşıyor. Köprü hizmete açıldıktan sonra iki yaka arasındaki ulaşım mesafesi 6 dakikaya inecek. Köprünün bölgeye de ciddi faydalar sağlayacağı ve özellikle Lapseki'ye yatırımcı talebinin artacağı öngörülüyor.

18 MART 2022'DE TAMAMLANACAK

1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli ebatlarda menfez, 12 kavşak, 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek ve 1915 Çanakkale Boğaz Köprüsü, 18 Mart 2022'de tamamlanarak hizmete açılacak.

(Utku Yaşar Cüce/İHA)

1915 Çanakkale Köprüsü'nde ana kabloların montajı tüm hızıyla devam ediyor
1915 Çanakkale Köprüsü'nde ana kabloların montajı tüm hızıyla devam ediyor
1915 Çanakkale Köprüsü'nde ana kabloların montajı tüm hızıyla devam ediyor
1915 Çanakkale Köprüsü'nde ana kabloların montajı tüm hızıyla devam ediyor
1915 Çanakkale Köprüsü'nde ana kabloların montajı tüm hızıyla devam ediyor
1915 Çanakkale Köprüsü'nde ana kabloların montajı tüm hızıyla devam ediyor
1915 Çanakkale Köprüsü'nde ana kabloların montajı tüm hızıyla devam ediyor
1915 Çanakkale Köprüsü'nde ana kabloların montajı tüm hızıyla devam ediyor
1915 Çanakkale Köprüsü'nde ana kabloların montajı tüm hızıyla devam ediyor
1915 Çanakkale Köprüsü'nde ana kabloların montajı tüm hızıyla devam ediyor
1915 Çanakkale Köprüsü'nde ana kabloların montajı tüm hızıyla devam ediyor
1915 Çanakkale Köprüsü'nde ana kabloların montajı tüm hızıyla devam ediyor
1915 Çanakkale Köprüsü'nde ana kabloların montajı tüm hızıyla devam ediyor
1915 Çanakkale Köprüsü'nde ana kabloların montajı tüm hızıyla devam ediyor
1915 Çanakkale Köprüsü'nde ana kabloların montajı tüm hızıyla devam ediyor
1915 Çanakkale Köprüsü'nde ana kabloların montajı tüm hızıyla devam ediyor
1915 Çanakkale Köprüsü'nde ana kabloların montajı tüm hızıyla devam ediyor
1915 Çanakkale Köprüsü'nde ana kabloların montajı tüm hızıyla devam ediyor
1915 Çanakkale Köprüsü'nde ana kabloların montajı tüm hızıyla devam ediyor
1915 Çanakkale Köprüsü'nde ana kabloların montajı tüm hızıyla devam ediyor
1915 Çanakkale Köprüsü'nde ana kabloların montajı tüm hızıyla devam ediyor
1915 Çanakkale Köprüsü'nde ana kabloların montajı tüm hızıyla devam ediyor
1915 Çanakkale Köprüsü'nde ana kabloların montajı tüm hızıyla devam ediyor

1915 Çanakkale Köprüsü, Çanakkale, 18 mart, Asya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 1915 Çanakkale Köprüsü'nde ana kabloların montajı tüm hızıyla devam ediyor - Son Dakika Ekonomi


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