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ÇANAKKALE - "1915 Çanakkale Köprüsü"nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor - Son Dakika

ÇANAKKALE - "1915 Çanakkale Köprüsü"nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor

15.09.2021 13:17

Çanakkale'nin Lapseki ve Gelibolu ilçeleri arasında yapımı devam eden 1915 Çanakkale Köprüsü'nde 87 tabliyeden 67'sinin montajı tamamlandı.

Çanakkale'nin Lapseki ve Gelibolu ilçeleri arasında yapımı devam eden 1915 Çanakkale Köprüsü'nde 87 tabliyeden 67'sinin montajı tamamlandı.

" Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı" olarak nitelendirilen proje için Asya yakasında bulunan Lapseki Şekerkaya ile Avrupa yakasında yer alan Gelibolu Sütlüce mevkilerindeki şantiyelerde Karayolları Genel Müdürlüğü personellerinin yanı sıra 649'u mühendis 5 bin 95 kişiyle yoğun çalışma yürütülüyor.

ÇİMTAŞ firması tarafından Bursa'nın Gemlik ve Kocaeli'nin Gölcük ilçelerindeki fabrikalarda üretilen her biri yaklaşık 700 ton ağırlığındaki tabliye blokları belirlenen noktalara sırayla yerleştiriliyor.

Çalışma kapsamında iki kule arasında 67 tabliyenin montajı sona erdi. Kalan 20 tabliye için çalışmalar hızla devam ediyor.

Her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğundaki mega tabliye bloklarının yerlerine monte edilmesiyle köprüde araçların geçeceği yol büyük ölçüde tamamlandı.

Anadolu Ajansı (AA) ekibi, toplam uzunluğu 2023 metre olacak tabliye yolunu yaklaşık 100 metre yükseklikten görüntüledi.

Çalışmaların tamamlanmasıyla Avrupa ve Asya kıtası, Çanakkale Boğazı'nda ilk kez birbirine bağlanmış olacak.

Gece ve gündüz çift vardiya yapılan montaj işlemi süresince bazı günlerde Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapalı tutuluyor. Diğer günlerde ise belirlenen bölgelerde gemi trafiği tek yönlü işletiliyor.

Otoyol çalışmaları

Otoyol çalışmaları kapsamında proje başlangıcı olan Malkara Kavşağı ile Umurbey beldesindeki Çanakkale Kavşağı arasındaki 83,4 kilometrelik kesimde toprak işleri, sanat yapıları ve üst yapı çalışmaları sürüyor.

Bölgedeki 2 betonarme yaklaşım viyadüğü, 2 betonarme viyadük, 6 hidrolik köprüsü, 5 alt geçit köprüsü, 39 üst geçit, 40 alt geçit ve 227 menfez, 4 kavşak inşa edildi. Ayrıca, bir köprü, 4 üst geçit, bir kutu menfez, 8 kavşak, 4 otoyol hizmet tesisi, 5 ücret toplama istasyonu, 2 bakım işletme merkezi için çalışma yapılıyor.

Köprünün açılışı 18 Mart 2022'de

Özellikleri itibarıyla "simgelerin köprüsü" olarak anılan, mühendisliğindeki ince detaylarla öne çıkan, "dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü" olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün iki ayak aralığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılına atıfla 2023 metre olarak tasarlandı.

Köprünün kule bağlantıları ve unsurları, Türk bayrağına atfen kırmızı ve beyaz renklerde olacak. Her iki yakada kulelerin üst kısmı, Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşı'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde yapılacak.

İki ayak aralığına ilaveten 770'er metre yan açıklıklar, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle Çanakkale Boğazı'nın ilk asma köprüsünün uzunluğu 4 bin 608 metreyi bulacak.

"2x3" şeritle hizmet verecek köprünün tabliyesi 3,5 metre yüksekliğe sahip. Tabliyenin her iki tarafında inşa edilecek yürüme yolları, bakım onarım amacıyla kullanılacak.

Köprünün, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümüne rastlayan 18 Mart 2022'de hizmete alınması planlanıyor.

ÇANAKKALE - 1915 Çanakkale Köprüsü nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor
ÇANAKKALE - 1915 Çanakkale Köprüsü nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor
ÇANAKKALE - 1915 Çanakkale Köprüsü nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor
ÇANAKKALE - 1915 Çanakkale Köprüsü nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor

1915 Çanakkale Köprüsü, Çanakkale Boğazı, TEM Otoyolu, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ÇANAKKALE - '1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor - Son Dakika


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