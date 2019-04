1915 Çanakkale Köprüsü'nde Çelik Şaftların Montajı Sürüyor

ÇANAKKALE Boğazı'nda, Gelibolu'nun Sütlüce ve Lapseki'nin Şekerkaya mevkileri arasında inşa edilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ıslak havuzdaki kule kesonlarında, çelik şaft montajı çalışmaları devam ediyor.

ÇANAKKALE Boğazı'nda, Gelibolu'nun Sütlüce ve Lapseki'nin Şekerkaya mevkileri arasında inşa edilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ıslak havuzdaki kule kesonlarında, çelik şaft montajı çalışmaları devam ediyor. Kule kesonları, 4 çelik şaftın montajı tamamlandıktan sonra köprü ayaklarının bulunduğu alana batırılacak. Ardından da üzerinde kule montajı başlayacak.



Vali Orhan Tavlı'yı makamında ziyaret eden Karayolları Genel Müdürlüğü Kamu Özel Sektör Ortaklığı Bursa Bölge Müdürü Sezgin Küçükbekir, 1915 Çanakkale Köprüsü için devam eden çalışmalar hakkında bilgi verdi. 18 Mart 2017 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından temeli atılan köprünün yapımının hızla devam ettiğini belirten Küçükbekir, köprünün, 2 bin 23 metrelik orta açıklığıyla, tamamlandığında dünyanın en uzun kuleler arası açıklığa sahip asma köprü unvanına sahip olacağını söyledi. Lapseki Kaymakamı Tahir Şahin'in de bulunduğu ziyarette Vali Orhan Tavlı, Sezgin Küçükbekir'e ziyareti nedeniyle teşekkür etti. Vali Tavlı, "18 Mart 2022'de tamamlanması planlanan 1915 Çanakkale Köprüsü, pazarlara olan mesafeyi kısaltarak, Çanakkale'nin tarım ve ticaretine büyük bir katkı sağlayacak, tarihi kültürel ve doğal güzelliklere sahip Çanakkale'nin turizmine büyük bir canlılık getirecektir" dedi.



Karayolları Genel Müdürlüğü Kamu Özel Sektör Ortaklığı Bursa Bölge Müdürü Sezgin Küçükbekir ise 770'er metre yan açıklıklar ile birlikte toplam 3 bin 563 metre uzunluğunda olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleri ile toplam geçiş uzunluğunun 4 bin 608 metre olmasının öngörüldüğünü belirtti.



KULE KESONLARINA ÇELİK ŞAFT MONTAJI SÜRÜYOR



18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü törenleri için Çanakkale'ye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Gelibolu ilçesine bağlı Sütlüce köyü sınırlarındaki şantiyesinde çalışmaları incelemiş, ardından da çelik şaftların ıslak havuzda kule kesonları üzerine montajı için tören gerçekleştirilmişti. Keson temelindeki ekiple telsizle irtibat kuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, törenin ardından hayırlı olsun temennisinde bulunmuştu.



Köprü inşası için çalışmalar sürerken, 4 çelik şaftın, ıslak havuzda bulunan ve her biri futbol sahası büyüklüğünde olan kule kesonları üzerine montajı da tüm hızıyla devam ediyor. Çelik şaftların montajı tamamlandıktan sonra, 74 metre genişliğinde, 83,3 metre uzunluğunda, 15 metre yüksekliğinde ve 51 bin 186 ton ağırlığındaki kule kesonu Avrupa yakasında; 74 metre genişliğinde, 83,3 metre uzunluğunda, 20 metre yüksekliğinde ve 54 bin 800 ton ağırlığındaki kule kesonu Asya yakasında köprü ayaklarının yer alacağı alanda denize batırılacak.



MARMARA'YI EGE'YE BAĞLAYACAK



Gebze-Orhangazi-Bursa-Balıkesir-İzmir Otoyolu'nun tamamlanması ile birlikte, Edirne-Kınalı-İstanbul-Ankara Otoyolu, İzmir-Aydın Otoyolu ile entegre olarak Marmara Bölgesi, Ege Bölgesi'ne otoyol ağıyla bağlanacak. Diğer taraftan, yapım çalışmaları devam eden Kuzey Marmara Otoyolu ve Malkara-Çanakkale Otoyolu kesimi ile birlikte Marmara Bölgesi'nin otoyol ringi tamamlanmış olacak.



DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜ OLACAK



1915 Çanakkale Köprüsü; 2 bin 23 metrelik orta açıklığıyla, tamamlandığında dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü unvanına sahip olacak. 1915 Çanakkale Köprüsü, 770'er metre yan açıklıklar ile birlikte toplam 3 bin 563 metre uzunluğunda olacak. 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleri ile toplam geçiş uzunluğunun 4608 metre olması öngörülmekte olan köprü, 2x 3 trafik şeritli olacak. Köprü tabliyesinin yaklaşık 45,06 metre genişlikte ve 3,5 metre yükseklikte olması öngörülmekte olup, tabliyenin her iki tarafında bakım onarım amacıyla kullanılacak yürüme yolları olacak. Her iki kule temeli yaklaşık 40 metre derinlikte deniz tabanında konumlandırılacak ve çelik kule yüksekliği yaklaşık 318 metre olacak. Proje kapsamında; 1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli ebatlarda menfez, 12 kavşak (devlet yolu üzerindeki kavşaklar dahil), 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek.



1915 Çanakkale Köprüsü, 18 Mart 2022'de tamamlanarak hizmete açılacak.



- Çanakkale

Haber Yayın Tarihi :

