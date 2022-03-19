1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ'NDE GEÇİŞLER BAŞLADI - Son Dakika
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1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ'NDE GEÇİŞLER BAŞLADI

19.03.2022 10:27

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümünde açtığı 1915 Çanakkale Köprüsü'nde araç geçişleri başladı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümünde açtığı 1915 Çanakkale Köprüsü'nde araç geçişleri başladı. Gece yarısından itibaren geçişlerin başladığı köprüde sabah saatlerinde yoğunluk oluştu. Köprüden geçişler, 1 hafta ücretsiz olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, 18 Mart 2017'de temeli atılan 1915 Çanakkale Köprüsü, dün, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümünde hizmete açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yaptığı 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara- Çanakkale Otoyolu'ndan araç geçişleri de başladı. 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçişler 1 hafta ücretsiz olacak. Köprüden geçişlerin ücreti, 1 hafta sonra ise 200 TL olacak.

Gece yarısından itibaren araçların 1 hafta ücretsiz olarak geçmeye başladığı 1915 Çanakkale Köprüsü'nde yoğunluk da oluşmaya başladı. (DHA)

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ'NDE GEÇİŞLER BAŞLADI
1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ'NDE GEÇİŞLER BAŞLADI
1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ'NDE GEÇİŞLER BAŞLADI
1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ'NDE GEÇİŞLER BAŞLADI
1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ'NDE GEÇİŞLER BAŞLADI
1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ'NDE GEÇİŞLER BAŞLADI
1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ'NDE GEÇİŞLER BAŞLADI
1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ'NDE GEÇİŞLER BAŞLADI
1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ'NDE GEÇİŞLER BAŞLADI
1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ'NDE GEÇİŞLER BAŞLADI
1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ'NDE GEÇİŞLER BAŞLADI
1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ'NDE GEÇİŞLER BAŞLADI
1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ'NDE GEÇİŞLER BAŞLADI
1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ'NDE GEÇİŞLER BAŞLADI

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Kaynak: DHA

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